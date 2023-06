Anglo Asian Mining PLC - producteur de cuivre et d'or centré sur l'Azerbaïdjan - déclare que les performances opérationnelles et financières en 2022 ont été conformes aux prévisions. Avant l'assemblée générale annuelle, le revenu pour 2022 a été de 84,7 millions USD, en baisse de 8,4 % par rapport aux 92,5 millions USD de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a diminué de 40 %, passant de 12,6 millions USD à 7,5 millions USD. La société détenait des liquidités de 20,4 millions de livres sterling au 31 décembre. La société indique qu'elle a produit un total de 57 618 onces d'équivalent or, soit une baisse de 11 % par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse de la teneur en or du minerai traité. Pour ce qui est de l'avenir, la société déclare avoir une "stratégie de croissance ambitieuse mais réalisable". Elle construit actuellement deux nouvelles mines d'or, Gilar et Zafar, et indique que Zafar commencera à produire du minerai dans le courant de l'année.

Cours actuel de l'action : 95,02 pence, en baisse de 2,5 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 7,4

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.