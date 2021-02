Argent : les minières britanniques en profitent

La semaine dernière, les marchés boursiers ont été agités par la flambée de la demande des particuliers pour acheter les actions contre lesquelles ils avaient le plus misé, les fonds spéculatifs ayant généré des gains énormes dans des sociétés telles que GameStop Corp et suscité de nouvelles inquiétudes quant au fait que les mesures de soutien monétaire et fiscal de COVID-19 alimentaient une bulle boursière.

Les forums de discussion tel que le fameux wallstreetbets sur Reddit se sont mis à parler de l'argent comme LA nouvelle cible : les actions, fonds et ETF adossés à l'argent ont fait un bond, faisant grimper l'argent au comptant de plus de 11 % ce lundi.

La flambée du cours de l'argent fait suite à des milliers de messages Reddit et des centaines de vidéos YouTube. Une hausse du prix physique pourrait à nouveau nuire aux grands investisseurs avec des paris en baisse et marquer une incursion dans un marché beaucoup plus grand et plus liquide.

A 30,03 USD l'once, les gains de l'argent sont portés à environ 19 % depuis mercredi dernier et le prix à son plus haut niveau depuis février 2013.

Fort de cet engouement sur l’argent métal, de nombreux investisseurs se sont reportés sur des dérivés tels que les minières argent pour jouer l’exponentielle de cet effet FOMO. Les achats fébriles du début se sont étendus aux actions des mines d'argent en Australie et en Chine et aux négociants en ligne. Et c’est ainsi que certaines actions européennes ont poursuivi à leur tour la tendance des premières transactions, les mineurs cotés à Londres ayant fortement augmenté, à l’image de Fresnillo (+14%), Hochschild Mining (+13%) ou Polymetal International (+7%).

Trois minières anglaises exposées à l'argent

"La foule de Reddit a tourné son regard vers une plus grosse baleine en essayant de catalyser une sorte de squeeze à court terme sur le marché de l'argent", a déclaré Kyle Rodda, un analyste de la société de courtage IG Markets à Melbourne.

L'or a suivi la hausse de l'argent à 1 862 dollars l'once, tandis que le pétrole a également suivi les gains d'autres matières premières, avec le Brent et son homologue américain qui ont augmenté d'environ 1%.

Le parcours de l'or et l'argent depuis le 1er janvier

Nous pouvons voir l’accélération brutale de l’argent depuis quelques jours par rapport à l’or : Nous ne serions pas surpris de voir cet engouement s’accélérer encore cette semaine. Pour rappel, vendredi, nous recommandions dans la rubrique "produits dérivés" un Turbo Call adossé au cours de l’argent métal (FH19V). Affaire à suivre !