Armadale Capital PLC - investisseur de projets de ressources naturelles axés sur l'Afrique, basé à Londres - Convient d'un accord pour acquérir plus de 50 % d'Africo American Inc, la société holding de l'actif d'exploration de plomb, de zinc et d'argent de Canyon Silver, situé dans le nord de l'Idaho, aux États-Unis. Annonce d'une souscription d'actions de 650 000 GBP pour commencer à travailler sur le projet d'argent. Matt Bull, directeur général, déclare : "Le conseil d'administration estime que la transaction concernant Canyon Silver crée une opportunité importante pour Armadale dans une zone géographique, législative et surtout géologique sûre et éprouvée de l'Amérique du Nord. Les industries utilisant l'argent, le plomb et le zinc sont bien connues et continuent de croître avec des bases de demande intéressantes. Parallèlement, les régions productrices d'argent, de plomb et de zinc d'Amérique du Nord ont été en hibernation ou en décroissance depuis le début des années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elles renouent avec la croissance, l'Amérique se concentrant sur la production locale et l'affinage de ces métaux stratégiques essentiels pour l'énergie et les technologies connexes. En outre, l'argent est précieux dans les panneaux solaires, certaines batteries et composants électroniques et toujours comme monnaie alternative et complémentaire et réserve de valeur à côté de l'or".

Cours actuel de l'action : 0,73 pence, en hausse de 1,4 % à la clôture

Variation sur 12 mois : en baisse de 53 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

