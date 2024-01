(Alliance News) - Capital Ltd a déclaré vendredi qu'elle s'attend à ce que la croissance en 2024 soit stimulée par une augmentation des opérations avec Nevada Gold Mines, alors qu'elle a annoncé un bond des revenus pour 2023.

La société de services miniers a déclaré que les revenus ont augmenté de 6,8% au quatrième trimestre de 2023 à 84,5 millions de dollars, contre 79,1 millions de dollars il y a un an. Cette hausse a été stimulée par un bond de 51 % des revenus miniers, qui sont passés de 13,0 millions USD à 19,6 millions USD.

Les revenus du forage et des activités connexes ont toutefois diminué de 7,2 %, passant de 58,3 millions USD à 54,1 millions USD.

Les revenus de MSALABS, un fournisseur de services de laboratoire géochimique pour les secteurs de l'exploration et de l'exploitation minière, dans lequel Capital détient une participation majoritaire, ont bondi de 39 %, passant de 7,8 millions USD à 10,8 millions USD.

Le revenu total de Capital a augmenté de 9,7 % pour atteindre 318,4 millions USD en 2023, contre 290,3 millions USD en 2022.

En ce qui concerne l'avenir, Capital a déclaré qu'elle continuait à "voir une forte demande dans chacune de ses divisions commerciales". Il prévoit une nouvelle croissance pour Capital Drilling en 2024, stimulée par les opérations avec Nevada Gold Mines et "un fort potentiel de croissance dans un certain nombre de nos opérations existantes."

Nevada Gold Mines est une coentreprise entre Barrick Gold Corp et Newmont Corp.

Peter Stokes, président-directeur général, a déclaré : "Le groupe a enregistré des résultats annuels composés exceptionnels : "Le groupe a enregistré une croissance annuelle composée exceptionnelle de 33 % de son chiffre d'affaires depuis 2020 et nous sommes convaincus de maintenir notre dynamique de croissance à l'aube de l'année 2024. Cela est dû non seulement à notre pipeline d'appels d'offres actif, mais aussi à nos excellentes performances en matière de sécurité, à notre clientèle de premier ordre et à l'accent mis sur les contrats à long terme sur les sites miniers, comme le souligne l'extension substantielle du contrat à Sukari, qui soutient l'entreprise pour cette nouvelle croissance."

Les actions de Capital ont chuté de 5,6 % à 85,88 pence chacune vendredi matin à Londres.

