Discours du roi Charles aux législateurs et aux pairs

Vous trouverez ci-dessous le texte de son discours :

"Mes Seigneurs et Membres de la Chambre des Communes :

"Je suis profondément reconnaissant pour les adresses de condoléances de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes, qui englobent de manière si touchante ce que notre défunte Souveraine, ma mère bien-aimée la Reine, représentait pour nous tous. Comme Shakespeare le dit de la précédente Reine Elizabeth, elle était "un modèle pour tous les princes vivants".

"En me tenant devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les membres des deux Chambres se consacrent, avec un tel engagement personnel pour le bien de nous tous.

"Le Parlement est l'instrument vivant et respirant de notre démocratie. Nous constatons que vos traditions sont anciennes dans la construction de cette grande salle et dans les rappels des prédécesseurs médiévaux de la fonction à laquelle j'ai été appelé. Et les liens tangibles avec ma défunte mère chérie, nous les voyons tout autour de nous ; de la fontaine dans la cour du nouveau palais qui commémore le jubilé d'argent de la défunte Reine au cadran solaire dans la cour du vieux palais pour le jubilé d'or, le magnifique vitrail devant moi pour le jubilé de diamant et, de façon si poignante et qui doit encore être officiellement dévoilé, votre très généreux cadeau à Sa défunte Majesté pour marquer le jubilé de platine sans précédent que nous avons célébré il y a seulement trois mois, avec des cœurs si joyeux.

"La grande cloche de Big Ben - l'un des symboles les plus puissants de notre nation à travers le monde et logé dans la Tour Elizabeth également nommée pour le Jubilé de diamant de ma mère - marquera le passage de la progression de feu la Reine de Buckingham Palace à ce Parlement mercredi.

"Mes seigneurs et membres de la Chambre des communes :

"Nous sommes réunis aujourd'hui en souvenir de la durée remarquable du service dévoué de la Reine à ses nations et à ses peuples. Alors qu'elle était très jeune, Sa défunte Majesté s'est engagée à servir son pays et son peuple et à maintenir les précieux principes du gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de notre nation. Elle a tenu ce vœu avec un dévouement inégalé.

"Elle a donné un exemple de devoir désintéressé que, avec l'aide de Dieu et de vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement."