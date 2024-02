Dolce & Gabbana a proposé un éventail de looks inspirés du smoking lors de la Semaine de la mode de Milan, samedi, où la marque de luxe italienne a présenté une collection de vêtements féminins essentiellement noirs pour l'automne prochain.

Le défilé automne/hiver 2024, baptisé "Tuxedo", s'est ouvert sur des vestes coupées et des jupes nouées fendues sur le devant, suivies de tenues et de manteaux inspirés de la tenue de soirée.

Les mannequins portaient des écharpes avec des shorts au genou ou des pantalons cigarette, des licous et des gilets inspirés des vestes de smoking et des robes en dentelle brodée.

Les créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont mis des nœuds sur des chemisiers noirs transparents ainsi que sur des chaussures, parfois étincelantes.

Les looks étaient principalement tout en noir, avec des touches d'imprimé léopard, quelques créations argentées scintillantes ainsi qu'une blouse et une robe en mousseline de soie ornées de larges imprimés à pois dorés.

Les mannequins, dont Naomi Campbell, portaient des chapeaux noirs avec des voiles en filet.

Un peu plus tôt, chez Ferragamo, le créateur Maximilian Davis s'est inspiré des années 1920 pour présenter des robes à taille tombante, ornées de plumes ou de paillettes.

Des vestes en laine et des manteaux aux épaules larges contrastaient avec des robes en organdi et des jupes transparentes dans la collection baptisée "Spirit", qui mettait en avant des teintes automnales, du rouge vif, de la moutarde et du noir. Les chaussures se composaient de cuissardes, de talons aiguilles et de chaussures ornées de plumes.

Les années 1920 ont utilisé les vêtements comme un moyen de célébrer la liberté", a déclaré M. Davis dans les notes de la présentation.

Et cette expression de la liberté est quelque chose qui résonne avec moi, avec mon héritage et avec Ferragamo.

La Semaine de la mode de Milan se déroule jusqu'à lundi. (Reportage de Marie-Louise Gumuchian et Elisa Anzolin, rédaction de Louise Heavens)