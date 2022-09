Factbox-Les liens étroits de la reine Elizabeth avec l'Écosse

Elizabeth, qui est décédée jeudi à l'âge de 96 ans, a parlé l'année dernière de son "affection profonde et durable" pour l'Écosse et a rappelé les "nombreux souvenirs heureux" qu'elle et son défunt mari, le prince Philip, ont partagés dans le pays.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de ses liens avec l'Écosse :

VIE ÉCOSSE

La mère de la reine, également appelée Elizabeth, était issue d'une famille écossaise, qui vivait au château de Glamis, à Angus. En tant que jeune princesse, Elizabeth passait la plupart de ses étés en Écosse, soit avec ses parents au château de Balmoral, soit avec ses grands-parents maternels à Glamis.

Alors qu'elle était encore adolescente, elle a prononcé son premier discours public à Aberdeen en 1944, lors de l'ouverture d'un foyer pour la British Sailors' Society.

BOÎTES POSTALES

Au début du règne d'Elizabeth, en 1952, il y a eu des objections en Écosse pour qu'elle soit appelée Elizabeth II, car la reine Tudor Elizabeth I n'a jamais été reine d'Écosse.

Une boîte à lettres de la poste d'Édimbourg portant le cypher ERII a été défigurée puis dynamitée.

BALMORAL

La reine Victoria et le prince Albert ont acheté le château de Balmoral en 1852. Depuis lors, le château est une base pour les vacances d'été de la famille royale.

Après son accession au trône, Elizabeth a maintenu la tradition de la famille royale de passer ses vacances à Balmoral, au fin fond des Highlands écossais, chaque été.

Des photographies prises au fil des décennies ont montré la reine se détendant loin du faste de Londres, se promenant parfois dans les collines ou pique-niquant avec sa famille. La petite-fille d'Elizabeth, Eugénie, a déclaré dans un documentaire télévisé de 2016 : "Mamie est très heureuse là-bas".

La reine a assisté au Braemar Gathering, une célébration des jeux, sports et danses traditionnels écossais, chaque année depuis son accession au trône il y a 70 ans - à l'exception des jeux du début du mois qu'elle a manqués en raison d'une santé défaillante.

"Elle faisait partie intégrante de la vie dans cette partie du monde. Les habitants ont tous des histoires à raconter sur le fait qu'ils l'ont rencontrée par hasard ou qu'ils l'ont vue aux Highland Games", a déclaré Andrew Bowie, le député conservateur de l'Aberdeenshire Ouest, qui comprend Balmoral. "Elle était extrêmement appréciée et respectée. Les gens ressentaient une énorme affinité avec elle."

L'INDÉPENDANCE DE L'ECOSSE

Bien que le monarque britannique soit censé être politiquement neutre, la reine a fait allusion à son opinion sur l'avenir constitutionnel du pays sur lequel elle régnait.

En 1977, avant un vote sur la création d'une assemblée à Édimbourg et alors qu'elle célébrait son jubilé d'argent, la monarque a prononcé un discours soulignant qu'elle était couronnée reine des quatre nations.

"Ce jubilé est peut-être l'occasion de nous rappeler les avantages que l'Union a conférés", a-t-elle déclaré.

Juste avant le vote de 2014 sur l'indépendance de l'Écosse, elle a été entendue exprimant son souhait que les gens "réfléchissent très soigneusement à l'avenir".

L'ancien Premier ministre David Cameron a ensuite été entendu dire qu'Elizabeth avait "ronronné" de bonheur lorsqu'il lui a téléphoné pour l'informer que l'Écosse avait voté pour le rejet de l'indépendance.

LE PARLEMENT ÉCOSSAIS

Elizabeth a officiellement ouvert le parlement écossais de 129 membres en 1999, ce qui a donné à l'Écosse le pouvoir de lever des impôts et d'adopter des lois, et a inauguré son nouveau bâtiment en 2004.

Bien qu'elle soit partisane de l'indépendance de l'Écosse, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré après la mort de la reine que l'Écosse "l'aimait, la respectait et l'admirait".

L'admiration de la reine pour l'Écosse a été résumée dans un discours prononcé devant le parlement écossais l'année dernière.

"J'ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays", a-t-elle déclaré. "Ce sont les gens qui font un endroit et il y a peu d'endroits où cela est plus vrai que l'Écosse".