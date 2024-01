Le mineur canadien First Quantum Minerals est en pourparlers pour vendre une participation dans ses mines de cuivre zambiennes à l'entreprise publique chinoise Jiangxi Copper Corp, dans le but de renforcer les finances de la société, a déclaré à Reuters une personne familière avec le sujet.

Les détails n'ont pas encore été finalisés et il n'est pas certain que les derniers pourparlers aboutissent à une transaction, a déclaré cette personne.

Les pourparlers ont débuté le mois dernier après que First Quantum a subi un coup dur au Panama, où on lui a ordonné de fermer l'une des plus grandes mines de cuivre du monde, ce qui, selon l'agence de notation Fitch, pourrait nuire à la capacité d'emprunt de l'entreprise.

En Zambie, First Quantum détient la totalité de la mine Sentinel et 80 % de la mine Kansanshi, le reste étant détenu par le gouvernement zambien. Jiangxi, le principal actionnaire de First Quantum, pourrait finir par acheter l'une des deux mines ou une participation dans l'une d'entre elles, a ajouté la personne.

"Les Chinois veulent les mines zambiennes... la société (First Quantum) pourrait donc vendre l'une des mines zambiennes", a déclaré la source.

La personne a refusé d'être nommée car elle n'était pas autorisée à parler aux médias.

Un porte-parole de First Quantum a refusé de commenter les pourparlers et a déclaré que l'entreprise ferait le point dans le courant du mois sur son plan pour honorer ses obligations en matière de dette.

Environ 1,05 milliard de dollars de la dette de First Quantum arrive à échéance au début de l'année 2025.

Jiangxi Copper n'a pas répondu aux questions posées par Reuters par courrier électronique.

Les deux mines zambiennes ont généré ensemble 943 millions de dollars de revenus au cours du trimestre se terminant en septembre 2023 et 210 millions de dollars de bénéfices d'exploitation, selon les documents déposés par la société.

Sur la base de ces revenus, les actifs zambiens pourraient être évalués à environ 6 milliards de dollars, selon les estimations des analystes.

First Quantum et Jiangxi ont eu des discussions similaires sur les mines zambiennes en 2019. Ces discussions ont abouti à l'acquisition par Jiangxi d'une participation minoritaire significative dans la société au lieu de participations dans les mines.

Jiangxi détient désormais une participation de 18,2 % dans First Quantum. Les deux parties ont conclu un accord de statu quo qui empêche la société chinoise de porter sa participation au-delà de 20 %.

First Quantum a perdu plus de la moitié de sa valeur marchande, soit environ 10,3 milliards de dollars canadiens (7,7 milliards de dollars), depuis les manifestations qui ont éclaté à la fin du mois d'octobre contre sa mine de Cobre Panama. La mine représentait environ 40 % des revenus de la société.

En décembre, Fitch a averti que si la mine de Cobre Panama était définitivement fermée, le ratio d'endettement net de First Quantum en 2024 augmenterait pour atteindre plus de 5 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ce qui pourrait entraîner un manquement aux clauses restrictives.

Le ratio d'endettement net est une mesure utilisée pour évaluer la capacité d'emprunt d'une entreprise.

"S'il n'est pas résolu, le non-respect des engagements peut déclencher un cas de défaillance sur l'ensemble de ses instruments de dette", a déclaré la société de notation.

(1 $ = 1,3353 dollar canadien) (Reportage de Divya Rajagopal ; Rédaction de Denny Thomas et Sonali Paul)