(Alliance News) - Golden Metal Resources PLC a déclaré mardi que l'exploration de son projet Garfield dans l'État américain du Nevada avait révélé "de multiples ensembles de données géologiques qui se chevauchent".

La société d'exploration minière détient une participation de 100 % dans le projet Garfield, situé dans le comté de Mineral, dans la prolifique ceinture minérale Walker Lane du Nevada.

Début janvier, Golden Metal a annoncé une nouvelle découverte d'or, d'argent et de cuivre à haute teneur dans la roche mère à partir d'échantillons de roches prélevés sur son projet Garfield. Les résultats comprenaient jusqu'à 22,7 grammes d'or par tonne de minerai, soulignant le "potentiel important" du projet.

Mardi, Golden Metal a déclaré avoir terminé l'analyse de la cartographie géologique et de l'échantillonnage de roches à Garfield, révélant une anomalie magnétique "bullseye" dans la zone à haute teneur du projet. La société a déclaré que de telles anomalies sont indicatives de "centres porphyriques intrusifs", augmentant ainsi la prospectivité globale du site et son potentiel d'or et d'argent.

Oliver Friesen, directeur général, a déclaré : "L'étape suivante typique lors de l'exploration de gisements porphyriques est la recherche d'une anomalie géophysique qui pourrait représenter un centre porphyrique en profondeur. Il a toutefois ajouté que cette anomalie avait été identifiée par un tiers qui, lors d'un levé magnétique et radiométrique de la région, avait identifié une cible uranifère chevauchant le centre du porphyre dans la zone à haute teneur.

Golden Metal a également confirmé des teneurs en argent " bonanza " allant jusqu'à 1 225 grammes par tonne de minerai, ainsi que 18,35 grammes d'or par tonne et 1,9 % de cuivre.

M. Friesen a déclaré : "Les résultats annoncés aujourd'hui sont très importants : "Les résultats annoncés aujourd'hui sont très significatifs car nous sommes passés de résultats à haute teneur en cuivre-or-argent obtenus sur une large empreinte à de multiples ensembles de données géologiques qui se chevauchent et qui confirment fortement la présence d'un important système de type porphyrique à l'origine de la minéralisation sur l'ensemble du projet.

"Avec ces derniers résultats transformateurs en main, la société se dirige rapidement vers la détermination des prochaines étapes optimales d'exploration pour continuer à faire avancer ce projet très excitant."

Les actions de Golden Metal étaient en hausse de 8,2 % à 10,55 pence chacune à Londres mardi matin.

