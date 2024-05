Golden Prospect Precious Metals Ltd - société d'investissement à capital fixe axée sur les entreprises du secteur de l'or et des métaux précieux - nomme Monica Tepes au poste d'administrateur non exécutif à compter de vendredi. Le président Toby Birch commente : "Elle apporte au conseil d'administration une grande expérience dans le secteur des sociétés d'investissement et je suis convaincu qu'elle apportera une contribution précieuse à l'entreprise".

Cours actuel de l'action : 35,66 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 3,4

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

