Impala Platinum a déclaré jeudi qu'elle redémarrait les mines qui avaient été arrêtées pendant deux jours après qu'un accident survenu dans l'un de ses puits ait causé la mort de 12 ouvriers.

Les opérations minières dans les mines de platine de Rustenburg, dans la province du nord-ouest de l'Afrique du Sud, devraient progressivement atteindre leur pleine production d'ici à lundi, a déclaré Johan Theron, porte-parole d'Impala.

La société de platine basée à Johannesburg a fermé la plupart de ses mines en Afrique du Sud à la suite d'un accident survenu lundi dans le puits n° 11, qui a entraîné la mort de 11 travailleurs et l'hospitalisation de 75 autres. Impala a déclaré mercredi qu'un autre employé avait succombé à ses blessures, portant le bilan à 12.

"Le processus de reprise de la production commence aujourd'hui, mais nous serons proches d'une production normale à partir de lundi prochain", a déclaré M. Theron à Reuters.

Impala fait partie des entreprises sud-africaines qui exploitent certains des puits d'extraction de platine les plus profonds et les plus anciens du monde. L'Afrique du Sud est le premier fournisseur mondial de platine, qui est utilisé dans des dispositifs contribuant à réduire les émissions toxiques des véhicules.

La mine où l'incident a eu lieu devrait probablement redémarrer l'année prochaine, a déclaré M. Theron, refusant de préciser l'impact de la fermeture sur la production de métaux du groupe. Le puits n° 11 représente environ 15 % de la production de métaux du groupe du platine d'Impala dans le complexe minier de Rustenburg.

"On peut supposer qu'il sera remis en service au début de l'année prochaine, mais notre principale préoccupation à l'heure actuelle est de ne pas compter les onces", a déclaré M. Theron.