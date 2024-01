SailingStone Capital Partners, l'un des principaux actionnaires de First Quantum Minerals, a déclaré lundi qu'il avait informé la société minière canadienne des "occasions manquées" historiques dans la gestion de son bilan et d'une série d'options visant à réduire son effet de levier.

"Nous avons fait part à la société de notre point de vue sur la gamme d'options qui existent et sur certaines des opportunités manquées concernant la façon dont ils ont géré le bilan et leur livre de couverture et quelles sont les priorités ...", a déclaré MacKenzie Davis, un associé directeur de la société d'investissement, lors d'une interview avec Reuters.

First Quantum doit faire face aux retombées de la fermeture soudaine de sa mine de cuivre phare de Panama, qui représentait environ 40 % de ses revenus. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur marchande depuis que les protestations publiques concernant cette mine ont commencé dans ce pays d'Amérique centrale en octobre dernier.

Elle a annoncé la semaine dernière une série de mesures visant à réduire les coûts et a déclaré qu'elle étudiait plusieurs options pour lever des fonds, notamment la vente de mines plus petites et l'apport d'investisseurs stratégiques pour ses grandes mines.

SailingStone Capital Partners possède près de 12,6 % des actions de First Quantum, selon une déclaration réglementaire, ce qui en fait l'un des dix premiers actionnaires de la société basée à Toronto.

First Quantum n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Mackenzie a déclaré que les orientations de First Quantum sur la gestion de la dette de la semaine dernière n'étaient pas spécifiques, mais il a ajouté que SailingStone est convaincu que la société minière examine toutes ses options. Il a déclaré que First Quantum a la capacité de naviguer à travers des fenêtres étroites sur le marché de la dette.

First Quantum doit rembourser une dette de 1,05 milliard de dollars en avril 2025.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que la société envisageait une émission de droits - une invitation aux actionnaires existants à acheter de nouvelles actions supplémentaires de la société.

"Dites-moi le prix et je vous donnerai une réponse, dites-moi quels actifs sont vendus et le prix et nous y réfléchirons", a ajouté M. Mackenzie.

First Quantum a perdu 11 milliards de dollars canadiens (8,2 milliards de dollars) de sa valeur marchande depuis novembre dernier en raison de ses problèmes au Panama. Lundi, sa dette nette s'élevait à 7,5 milliards de dollars canadiens et sa valeur de marché à 8,70 milliards de dollars canadiens.

La société de notation Fitch a averti en décembre dernier que si la mine de Panama était définitivement fermée, le ratio d'endettement net de First Quantum en 2024 augmenterait pour atteindre plus de cinq fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ce qui pourrait entraîner une violation des clauses restrictives.

Les actions de First Quantum se négociaient en baisse de 3,2 % à la Bourse de Toronto lundi.

(1 $ = 1,3454 dollar canadien) (Reportage de Divya Rajagopal Rédaction de Denny Thomas et Paul Simao)