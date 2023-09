Le prix de l'or a augmenté vendredi, alors que la hausse du dollar américain et des rendements des bons du Trésor s'est arrêtée, mais il est en passe de connaître des baisses mensuelles et trimestrielles en raison des espoirs accrus que la Réserve fédérale américaine maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 1 872,20 $ l'once à 1030 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,6 % à 1 889,80 $.

Le dollar s'est éloigné de son plus haut niveau depuis 10 mois et les rendements du Trésor à 10 ans ont reculé par rapport à un pic de 16 ans, augmentant l'attrait du lingot, mais les deux se dirigent toujours vers leurs meilleurs trimestres depuis un an.

Le lingot a touché son plus bas niveau en six mois jeudi, et s'apprêtait à connaître son pire mois en sept mois, avec une baisse de 3,5 % en septembre et de 2,5 % pour le trimestre.

Les réductions de taux ont été repoussées de 12 mois, si ce n'est plus, et c'est un changement énorme en termes d'approche de la politique monétaire, ce qui a des implications massives pour l'or dans un sens baissier, a déclaré Craig Erlam, analyste principal des marchés chez OANDA.

Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

"Tant que le marché continue de s'attendre à un atterrissage en douceur aux États-Unis, aucun redressement du prix (de l'or au comptant) n'est probable pour le moment", ont déclaré les analystes de Commerzbank dans une note.

Les données de jeudi ont montré que l'économie américaine a maintenu un rythme de croissance assez solide au deuxième trimestre.

Les marchés se positionnent maintenant pour l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'août, la jauge d'inflation préférée de la Fed, prévue à 1230 GMT.

L'argent au comptant a gagné 2 % à 23,05 $ l'once, le platine s'est raffermi de 1,2 % à 915,15 $, et le palladium a augmenté de 0,6 % à 1 279,69 $. Ces trois métaux sont prêts à réaliser des gains trimestriels si la tendance se maintient.