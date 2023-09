Le prix de l'or a légèrement augmenté vendredi suite à des données économiques faibles en Europe et à une semaine où les principales banques centrales ont décidé de ne pas modifier leurs taux d'intérêt, bien qu'un dollar plus fort ait limité les gains de l'or.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 1 924,70 $ l'once, à partir de 0951 GMT, après trois séances de pertes. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 945,40 $.

Le secteur dominant des services en France s'est contracté à un rythme encore plus rapide en septembre, selon une enquête mensuelle, alors que les baisses de la demande et des nouvelles commandes ont pesé sur la deuxième plus grande économie de la zone euro.

"L'accent va être mis sur les données économiques, qui vont être un facteur déterminant pour les six prochaines semaines, à l'approche des prochaines réunions (des banques centrales)", a déclaré Craig Erlam, analyste principal des marchés chez OANDA.

Cette semaine, les banques centrales des plus grandes économies du monde ont indiqué qu'elles maintiendraient les taux d'intérêt à un niveau aussi élevé que nécessaire pour maîtriser l'inflation, alors même que deux années de resserrement de la politique mondiale atteignent leur point culminant.

La perspective de taux américains plus élevés et plus longs a fait grimper le dollar à un sommet de six mois, tandis que les rendements de référence du Trésor à 10 ans se sont négociés près de leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans, ce qui a permis de contenir les gains des lingots.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés ont évalué à 45 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux par la Réserve fédérale américaine avant 2024, tout en estimant à environ 41 % la probabilité d'un assouplissement au cours du premier semestre 2024.

Les investisseurs achètent traditionnellement de l'or pour se prémunir contre l'incertitude économique, mais la hausse des taux a tendance à peser sur les lingots qui ne rapportent pas d'intérêts.

"Les marchés ont regardé les banques centrales et ont dit que vous n'arrêtiez pas les hausses parce que l'inflation est battue, vous arrêtez parce que vous craignez que la croissance mondiale soit sur le point de s'arrêter", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macroéconomie mondiale chez Tastylive.

L'argent a gagné 1,2 % pour atteindre 23,65 dollars l'once et s'apprêtait à connaître sa meilleure semaine depuis quatre ans.

Le platine a gagné 1,2 % à 930,29 dollars et le palladium a augmenté de 1,1 % à 1 276,80 dollars.