L'or a fait une pause près d'un plus bas de sept mois vendredi, après avoir baissé pendant neuf séances consécutives, les investisseurs retenant leur souffle avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui pourraient déterminer si les taux d'intérêt seront à nouveau relevés.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 820,35 dollars l'once à 1 h 03 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 834,10 dollars. Les prix ont clôturé en baisse lors de toutes les séances précédentes depuis le 25 septembre, augmentant les pertes de 1,5% depuis le début de la semaine.

* Les rendements des obligations américaines à 10 ans sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans et le dollar américain est resté sur la voie de 12 semaines consécutives de gains, érodant la demande pour l'or sans rendement et le prix du billet vert.

* Les responsables de la Réserve fédérale ont indiqué jeudi qu'ils ne craignaient pas que la récente hausse des rendements du Trésor américain mette en péril un "atterrissage en douceur" de l'économie, et ont déclaré qu'elle pourrait en fait aider la banque centrale dans sa lutte contre l'inflation.

* Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière, tandis que les licenciements ont diminué en septembre.

* Le déficit commercial américain s'est réduit pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de trois ans en août, les exportations de biens d'équipement ayant atteint un niveau record.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient diminué de 0,2% pour atteindre 867,58 tonnes métriques jeudi, leur plus bas niveau depuis août 2019.

* L'argent au comptant a gagné 0,3% à 20,96 dollars, le platine s'est raffermi de 0,2% à 856,30 dollars et le palladium a augmenté de 0,6% à 1 148 dollars, après avoir atteint des creux de 5 ans lors de la dernière session. Tous étaient sur la voie de pertes hebdomadaires.

* Les prix des métaux du groupe du platine pourraient rester déprimés, a déclaré à Reuters le PDG d'Anglo American Platinum, le plus grand exploitant de platine au monde en termes de valeur. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Commandes industrielles MM Août 0600 Allemagne Fabrication O/P Cur Price SA Août 0600 Allemagne Biens de consommation SA Août 1230 US Non-Farm Payrolls Sept 1230 US Unemployment Rate Sept (Reporting by Swati Verma in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)