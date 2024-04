Le prix de l'or a grimpé vendredi pour atteindre un sommet historique, les achats des banques centrales dans un contexte de tensions géopolitiques ayant soutenu l'élan du métal jaune, tandis que les bonnes données économiques américaines n'ont pas réussi à atténuer l'attrait du lingot.

L'or au comptant était en hausse de 0,5 % à 2 384,34 $ l'once, à 3 h 45 GMT. Le lingot a atteint un record de 2 395,29 plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,2 % à 2 401,80 $.

"Si nous regardons l'histoire, cela s'est toujours produit car l'or est une valeur refuge", a déclaré Luca Santos, analyste chez ACY Securities.

Malgré les récentes données sur l'inflation et un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis la semaine dernière, qui ont soulevé des questions sur la faisabilité des réductions de taux cette année, l'or est prêt pour une quatrième hausse hebdomadaire consécutive et a gagné plus de 15 % jusqu'à présent pour l'année.

"Nous nous attendons à ce que les prix de l'or augmentent au cours des deux prochains mois. D'un point de vue technique, ce rallye est le résultat de la sortie d'une période de consolidation record de 42 mois. C'est comme un ressort enroulé qui se détend maintenant", a déclaré Vincent Tie, directeur des ventes chez le courtier Silver Bullion.

La hausse des taux d'intérêt réduit l'intérêt de détenir de l'or sans rendement.

Ailleurs, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau record, mais a signalé qu'elle pourrait commencer à les réduire dès le mois de juin.

L'argent au comptant a augmenté de 1 % pour atteindre 28,75 dollars l'once, atteignant ses niveaux les plus élevés depuis février 2021.

"Comme pour les précédentes hausses des prix des métaux précieux, l'argent surpassera l'or une fois qu'il sera sorti de l'ornière. Nous voyons déjà des clients conscients de ce comportement se positionner sur l'argent au cours des derniers mois", a déclaré M. Tie. Le platine a augmenté de 0,7 % pour atteindre 986,65 dollars et le palladium a progressé de 0,1 % pour atteindre 1 049,83 dollars. Ces trois métaux sont en passe de réaliser un gain hebdomadaire.