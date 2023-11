La Chine a publié mardi un plan d'action sur la réduction des émissions de méthane, s'engageant à prendre des mesures plus "énergiques" pour améliorer ses capacités à contrôler la production de gaz à effet de serre avant les négociations sur le climat de la COP28 qui auront lieu plus tard ce mois-ci.

La Chine va "améliorer efficacement" ses systèmes de contrôle et de surveillance du méthane au cours de la période du plan quinquennal allant jusqu'à 2025, et les "améliorer de manière significative" au cours de la période quinquennale suivante (2026-2030), selon la stratégie publiée par le ministère de l'Écologie et de l'Environnement.

L'industrie pétrolière et gazière terrestre conventionnelle du pays s'efforcera également de réduire le torchage à zéro au cours de la période 2026-2030.

L'objectif est que l'utilisation annuelle du gaz des mines de charbon atteigne 6 milliards de mètres cubes d'ici à 2025 et que les taux de collecte des gaz associés dans les champs pétrolifères atteignent un "niveau international avancé" d'ici à 2030.

L'approche de la Chine concernant le méthane a été un élément clé des négociations avec les États-Unis pour trouver un terrain d'entente avant le sommet sur le climat COP28 qui se tiendra à la fin du mois de novembre.

L'envoyé chinois pour le climat, Xie Zhenhua, rencontre son homologue américain John Kerry en Californie du 4 au 7 novembre.

En marge des négociations sur le climat qui se sont tenues l'année dernière en Égypte, M. Xie a déclaré que son pays travaillait à l'élaboration d'un plan d'action sur le méthane, tout en admettant que sa capacité à contrôler les émissions était "faible" et que le plan se concentrerait sur des "objectifs préliminaires", tels que l'amélioration des capacités de surveillance.

Alors que d'autres pays se concentrent sur les émissions provenant du pétrole et du gaz, les principaux défis de la Chine consistent à contrôler le méthane provenant des mines de charbon et des rizières.

La semaine dernière, Marcelo Mena, directeur du Global Methane Hub et ancien ministre de l'environnement du Chili, a déclaré à Reuters que le plan chinois de réduction des émissions de méthane permettrait probablement de "réduire la plus grande partie des émissions des pays en développement".