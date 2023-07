Le principal indice boursier du Canada a atteint lundi son plus haut niveau en trois mois, les actions du secteur des ressources étant parmi les plus performantes, les prix des matières premières ayant été dopés par les espoirs croissants d'un atterrissage en douceur de l'économie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 107,27 points, soit 0,5 %, à 20 626,64, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 28 avril.

"La voie pour éviter une récession semble plus large aujourd'hui qu'il y a quelques mois. La toile de fond est favorable aux actions", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissement chez Edward Jones.

Les signes de ralentissement de l'inflation et de résistance économique aux États-Unis et au Canada ont renforcé le sentiment des investisseurs. Les données sur l'emploi au Canada, attendues vendredi, pourraient fournir des indices supplémentaires sur la vigueur de l'économie nationale.

"En ce qui concerne le rapport sur l'emploi de vendredi, il s'agira de savoir ce qu'il signifie pour la Banque du Canada", a déclaré M. Kourkafas. "C'est l'un des nombreux points de données qui vont déterminer si la Banque du Canada va rester sur ses positions ou si elle va éventuellement procéder à une nouvelle hausse de taux avant de conclure son cycle de resserrement.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 65 % de chances que la banque centrale poursuive son resserrement d'ici la fin de l'année.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,7 %, car les espoirs de relance économique de la Chine ont stimulé les prix du cuivre.

Glencore a accepté d'acheter la participation majoritaire du mineur canadien Pan American Silver Corp dans un projet de cuivre argentin pour 475 millions de dollars. Les actions de Pan American Silver ont augmenté de 6,4 %.

Les prix de l'or et du pétrole ont également augmenté, les contrats à terme sur le pétrole brut américain s'établissant à 81,80 dollars le baril, soit une hausse de 1,5 %.

Le secteur de l'énergie a progressé de 0,4 %, tandis que le secteur de la technologie s'est distingué par une hausse de 1,5 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Will Dunham)