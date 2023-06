La division antitrust du ministère américain de la justice prévoit d'élargir la portée de son processus d'examen des fusions bancaires, a déclaré mardi le chef du ministère, signe que l'agence pourrait se montrer plus sévère dans l'examen de ces opérations.

Jonathan Kanter, procureur général adjoint du ministère de la justice pour les affaires antitrust, a déclaré que les lignes directrices de l'agence, qui ont été mises à jour pour la dernière fois en 1995, pourraient être trop étroites compte tenu de la portée actuelle des services financiers, qui sont axés sur la technologie.

Il y a de bonnes raisons ... de se demander si les lignes directrices de 1995 reflètent suffisamment les réalités actuelles du marché", a-t-il déclaré dans un discours prononcé à la Brookings Institution, un groupe de réflexion.

Ces commentaires risquent de décevoir le secteur, qui espérait que l'administration du président démocrate Joe Biden serait plus ouverte à la conclusion d'accords après la série de faillites bancaires survenues depuis le mois de mars.

Plus précisément, M. Kanter a déclaré que tout examen d'une fusion à des fins antitrust devait aller au-delà des facteurs traditionnels, tels que l'impact sur les déposants et les succursales locales, et prendre en compte un ensemble plus large de questions. Par exemple, il a fait remarquer que les clients ont désormais accès à plusieurs types de banques qui répondent à des besoins et à une clientèle différents, et qu'ils doivent conserver un "choix significatif".

"La concurrence bancaire a une incidence sur les intérêts que vous percevez sur votre compte d'épargne, sur les mensualités de votre prêt hypothécaire ou de votre prêt automobile, ou sur les frais que vous payez pour retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets", a-t-il déclaré.

"Les réalités du marché ont évolué et, lorsque nous appliquons la loi, nous avons l'obligation de nous assurer que nous prenons en compte le monde tel qu'il existe aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Les législateurs progressistes et les défenseurs des consommateurs s'opposent depuis longtemps à la croissance des grandes banques. En 2021, M. Biden a signé un décret ordonnant au ministère de la justice de collaborer avec les autorités de réglementation bancaire afin de renforcer la surveillance des transactions.

Mais les banquiers espéraient que les récentes opérations de sauvetage, dues aux turbulences du secteur bancaire déclenchées par la faillite de la Silicon Valley Bank en mars, avaient montré les mérites de l'autorisation des opérations stratégiques destinées à consolider les prêteurs fragiles.

"Le discours indique clairement que l'administration examinera les fusions et acquisitions bancaires avec beaucoup plus de scepticisme", a déclaré Isaac Boltansky, directeur politique de la société de courtage BTIG, dans une note. "L'administration Biden reste idéologiquement opposée aux fusions et acquisitions des grandes banques.

Kanter a également suggéré que les coopératives de crédit et les entités financières non bancaires telles que les fintechs pourraient également mériter un examen plus approfondi. Cela pourrait offrir une lueur d'espoir pour les grandes banques, car elles doivent de plus en plus rivaliser avec ces acteurs technologiques, a déclaré Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen.

"Nous pensons que ce changement de politique ne sera pas aussi négatif pour les fusions bancaires qu'il n'y paraît à première vue", a-t-il ajouté. (Reportage de Pete Schroeder, édition de Deepa Babington et Michelle Price)