La proposition du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador d'interdire les mines à ciel ouvert générera de l'incertitude et réduira les investissements dans ce secteur clé, ont déclaré cette semaine des représentants de l'industrie minière.

M. Lopez Obrador a annoncé la semaine dernière sa proposition d'interdire les nouvelles concessions pour les projets de mines à ciel ouvert, dans le cadre d'une série d'initiatives visant à façonner le débat politique avant l'élection présidentielle de juin, que son protégé devrait remporter.

Il est peu probable que la proposition soit adoptée à court terme, car M. Lopez Obrador ne dispose pas de la super majorité des deux tiers au Congrès, nécessaire pour modifier la constitution.

Toutefois, la candidate à sa succession, l'ancienne maire de Mexico Claudia Sheinbaum, a déclaré qu'elle adopterait ses propositions dans le cadre de son programme.

L'industrie estime qu'une telle décision serait désastreuse pour le secteur, qui représente 2,5 % du produit intérieur brut. Le Mexique est le premier producteur mondial d'argent et un important producteur d'or et de cuivre.

Sur les 124 mines affiliées à la chambre minière Camimex, moins de la moitié sont des mines à ciel ouvert, mais elles représentent 60 % de la production mexicaine, selon la chambre.

"L'interdiction des mines à ciel ouvert entraînerait la destruction d'un secteur stratégique", a déclaré la chambre dans un communiqué publié cette semaine.

Elle a ajouté que les mines à ciel ouvert représentent plus de 3,9 milliards de dollars d'investissement et 200 000 emplois directs, et a averti qu'une interdiction finirait par affecter les chaînes d'approvisionnement, obligeant le Mexique à importer des minéraux à un coût plus élevé.

Depuis son entrée en fonction en 2018, Lopez Obrador n'a accordé aucun type de concession minière, arguant que les gouvernements précédents avaient donné trop d'approbations.

Les dirigeants du secteur minier ont déjà fait part de leurs préoccupations concernant cette pratique ainsi qu'une loi de 2023 qui a raccourci les concessions et resserré les permis d'extraction d'eau.

"Ce n'est un secret pour personne que cette administration est hostile à l'exploitation minière", a déclaré Jorge Ganoza, président de la société canadienne Fortuna Silver Mines, qui exploite une mine souterraine d'argent et d'or dans le sud du Mexique. "Si cela devait continuer, nous verrions certainement le Mexique perdre du terrain par rapport à d'autres pays miniers.

Fortuna Silver a réduit ses investissements au Mexique de près de la moitié de ses dépenses globales à environ 10 % ces dernières années.

Cette tendance pourrait se poursuivre si la proposition est adoptée, a déclaré Riyaz Dattu, un avocat qui conseille les entreprises canadiennes en matière d'arbitrage international. Le Canada représente 70 % des investissements miniers étrangers au Mexique.

"Les entreprises ne peuvent pas opérer sans savoir si leurs investissements seront valables dans les 10 à 20 prochaines années", a-t-il déclaré. "Cela fera fuir les investissements.

Les écologistes affirment que l'exploitation minière à ciel ouvert découpe des pans de terre et utilise des produits chimiques dangereux. La ministre mexicaine de l'environnement, Luisa Albores, l'a qualifiée de type d'exploitation minière "le plus polluant".

Le ministère cherche également à mettre fin à la fracturation hydraulique et à interdire les concessions dans les régions où l'eau est rare. (Reportage de Daina Beth Solomon à Mexico et de Divya Rajagopal à Toronto ; rédaction d'Ernest Scheyder et de Rosalba O'Brien)