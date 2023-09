(Alliance News) - Silver Bullet Data Services Group PLC a fait état jeudi d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre, et a déclaré qu'il "progressait régulièrement" vers des résultats positifs l'année prochaine.

Malgré les bruits positifs, les actions de Silver Bullet ont baissé de 14% à 86,50 pence jeudi à Londres.

Le fournisseur de services de marketing basé à Londres a déclaré que la perte avant impôts pour le premier semestre 2023 était de 1,6 million de livres sterling, en baisse par rapport aux 3,8 millions de livres sterling de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 79 %, passant de 2,3 millions de livres sterling à 4,2 millions de livres sterling. Les revenus de l'unité Customer Experience Services ont augmenté de 65 % pour atteindre 2,9 millions de livres sterling, et les revenus de la plateforme de données contextuelles AI 4D de Silver Bullet ont plus que doublé pour atteindre 1,2 million de livres sterling.

Silver Bullet a déclaré que cette dernière était principalement due à une croissance significative sur le marché américain, qui a généré plus de 35 % du chiffre d'affaires du groupe. L'augmentation globale du chiffre d'affaires est "due à l'expansion des services à la clientèle établie sur les trois marchés clés du groupe, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et [l'Asie-Pacifique], ainsi qu'à l'obtention de nouveaux logos".

Le coût des ventes a augmenté de 17 % pour atteindre 821 208 GBP, mais les dépenses administratives ont été réduites de 10 %, passant de 5,1 millions de GBP à 4,5 millions de GBP.

Silver Bullet a déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires et les mesures de réduction des coûts lui ont permis d'améliorer considérablement sa position globale et qu'elle dispose d'un fort potentiel de croissance aux États-Unis.

Le directeur général, Ian James, a fait le commentaire suivant : "Si la demande des entreprises en matière de services et de produits liés aux données et à la protection de la vie privée reste forte, nous sommes pleinement conscients que l'environnement mondial actuel demeure volatile et nous gérerons nos activités en conséquence.

"Chez Silver Bullet, nous disposons de solutions technologiques qui aident les clients à atteindre leurs objectifs en matière de marketing et de publicité à moindre coût et avec un rendement plus élevé.

M. James a ajouté que Silver Bullet "se rapproche régulièrement" d'un bénéfice positif avant intérêts, impôts et amortissements au début de l'année 2024 ; par conséquent, "le conseil d'administration est optimiste quant aux perspectives et envisage l'avenir avec confiance".

