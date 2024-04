Les gouvernements du monde entier doivent faire davantage pour convaincre les communautés locales et les groupes autochtones de soutenir les mines qui produisent des minerais essentiels à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique, a déclaré le directeur d'un groupe industriel de premier plan.

Les mines du monde entier sont de plus en plus souvent confrontées à une opposition pour des raisons religieuses, écologiques ou autres, et la pression semble s'être intensifiée l'année dernière après que les autorités du Panama, en réponse à des protestations, ont fermé une mine qui fournissait 1 % du cuivre mondial.

Pourtant, les efforts déployés pour endiguer la hausse des températures mondiales ont stimulé l'utilisation de panneaux solaires, de véhicules électriques et d'autres technologies dont la fabrication nécessite de grandes quantités de cuivre, de nickel et d'autres minéraux essentiels.

Si les gouvernements veulent vraiment lutter contre le changement climatique, ils doivent trouver un moyen de faire avancer certains projets plutôt que d'attendre des entreprises et des communautés hôtes qu'elles négocient entre elles, a déclaré Rohitesh Dhawan, PDG du Conseil international des mines et métaux, à Reuters en marge de la Conférence mondiale sur le cuivre qui se tient à Santiago cette semaine.

"Maintenant que les gouvernements s'engagent plus activement dans l'augmentation de l'approvisionnement en minerais essentiels, ils ont la responsabilité d'aider à établir une relation efficace et de confiance entre l'industrie et les communautés touchées", a déclaré M. Dhawan, qui a rejoint le Conseil international des mines et des métaux en 2021 après une carrière dans la consultance.

"Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle les gouvernements ne s'occupent de rien."

L'ICMM, dont le siège est à Londres et dont les 24 membres, y compris BHP et Glencore, représentent environ un tiers de la production mondiale de métaux, est en train de revoir sa politique élaborée il y a dix ans sur la manière dont les mineurs devraient interagir avec les communautés autochtones, a déclaré M. Dhawan, dans le cadre de ce que l'on appelle le consentement libre, préalable et éclairé (FPIC).

"Il est nécessaire de recadrer les choses et d'avoir une conversation honnête sur la question de savoir où commence et où finit la responsabilité d'une mine, et où commence et où finit la responsabilité du gouvernement", a déclaré M. Dhawan. a déclaré M. Dhawan.

Si les gouvernements sont les premiers responsables de l'obtention du CLIP, l'industrie a un rôle à jouer dans le soutien de ce processus d'examen, en particulier dans la recherche d'un consentement pour l'impact local d'une mine, a déclaré M. Dhawan.

Toutefois, l'industrie minière ne devrait pas nécessairement construire une mine si elle reçoit l'approbation du gouvernement mais pas le soutien de la population locale, a-t-il ajouté. "Tout le monde profite de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, mais les impacts sont toujours locaux.

CHEFS DE FILE DE L'INDUSTRIE

La tension entre les besoins croissants en cuivre et l'opposition bien ancrée a été le thème central de la conférence de Santiago, à laquelle plus de 500 personnes ont participé selon les organisateurs.

"Tout le monde demande la décarbonisation, mais ce à quoi nous sommes confrontés en permanence, c'est à une bataille dans chaque processus d'autorisation", a déclaré Roland Harings, PDG d'Aurubis, le plus grand producteur de cuivre d'Europe.

Les dirigeants ont reconnu que l'industrie n'a pas toujours eu la meilleure réputation, en particulier après les accidents miniers mortels de ces dernières années.

"Nous devons être en mesure de démontrer que nous collaborerons avec les communautés d'accueil d'une manière plus responsable et à long terme", a déclaré Jonathan Price, PDG de Teck Resources, qui opère dans toute l'Amérique du Nord et du Sud.

Les dirigeants de Codelco, le géant chilien du cuivre détenu par l'État, ainsi que ceux de BHP et d'autres entreprises, ont fait écho à ces propos.

"L'exploitation minière est bénéfique pour le monde, mais elle doit être bien faite", a déclaré Simon Collins, de la société australienne South32, qui développe une mine de zinc aux États-Unis avec le soutien de l'administration du président Joe Biden.