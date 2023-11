(Alliance News) - Scotgold Resources Ltd a déclaré vendredi que des administrateurs avaient pris le contrôle de la société, comme elle l'avait annoncé mercredi.

L'explorateur d'or et d'argent basé à Stirlingshire, en Ecosse, a déclaré que le conseil d'administration avait nommé Daniel Bredenkamp et Christopher Pattinson de Pitcher Partners Accountants & Advisors (WA) Pty Ltd en tant qu'administrateurs conjoints et solidaires de la société.

Cette nomination concerne SGZ Cononish Ltd, le seul actif substantiel de Scotgold. Il est prévu que SGZ Cononish soit placée sous administration judiciaire dans les prochains jours, comme cela a été annoncé mercredi.

Les deux administrateurs ont pris le contrôle de la société et travailleront avec le conseil d'administration de Scotgold pendant le processus d'administration afin de maximiser les résultats pour toutes les parties prenantes de la société.

Scotgold a déclaré que les administrateurs fourniront des mises à jour tout au long de la période d'administration et a demandé aux actionnaires de ne pas contacter le bureau des administrateurs pour le moment.

Les actions de Scotgold sont suspendues sur l'AIM depuis le 11 septembre.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.