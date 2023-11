Scotgold Resources Ltd - société d'exploration d'or et d'argent basée à Stirlingshire, en Écosse - envisage de nommer des administrateurs en Australie. Les seuls actifs importants de la société sont ses participations dans SGZ Cononish Ltd et SGZ Grampian Ltd. La société prévoit d'entamer "bientôt" une procédure d'administration pour SGZ Cononish. Entre-temps, le créancier garanti des actifs de SGZ Cononish, Bridge Barn, a informé Scotgold qu'il ferait valoir ses droits sur les actions détenues par Scotgold dans SGZ Grampian. Les actions de Scotgold sont suspendues sur l'AIM depuis le 11 septembre.

