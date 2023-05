(Alliance News) - Silver Bullet Data Services Group PLC a annoncé mercredi la signature d'un nouveau partenariat avec Silverpush Ltd.

Silver Bullet est un fournisseur de services et de produits de transformation numérique, dont le siège est à Londres.

"Silverpush est une société de technologie publicitaire qui fournit aux annonceurs des solutions hyper-contextuelles alimentées par l'intelligence artificielle, avec une présence globale dans 18 bureaux à travers le monde", a déclaré Silverbullet.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de croissance continue de 4D, qui consiste à vendre directement aux agences et à utiliser des partenariats pour étendre sa portée aux annonceurs mondiaux. Silver Bullet est propriétaire de 4D, une plateforme de publicité contextuelle.

Ian James, directeur général de Silver Bullet, a déclaré : "Nous arrivons à un point d'inflexion : "Alors que nous atteignons un point d'inflexion dans le marketing numérique post-cookie et respectueux de la vie privée, nous sommes ravis de nous associer à Silverpush. Avec 4D, nous disposons de la première plateforme vidéo contextuelle au monde et, grâce à notre partenariat avec Silverpush, nous combinons désormais cette capacité de pointe avec une portée mondiale intelligente et modulable".

Les actions de Silverbullet ont augmenté de 3,0 % à 47,38 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

