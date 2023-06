Silver Bullet Data Services Group PLC - fournisseur de services et de produits de transformation numérique - lève 500 000 GBP via l'émission de billets de prêt convertibles afin de fournir un fonds de roulement supplémentaire pour soutenir la croissance significative des ventes de 4D et de son offre de services. Souligne que, en particulier dans le climat macroéconomique actuel, un certain nombre de clients exigent souvent de longs délais de paiement. Il estime que le capital supplémentaire permettra à l'entreprise de poursuivre sa forte croissance et son chemin vers la rentabilité et la positivité des flux de trésorerie. Le prêt convertible a une durée de trois ans et porte intérêt à un taux de 12 % par an.

Cours actuel de l'action : 33,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 67

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

