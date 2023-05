Subway, qui étudie la possibilité d'une vente pour 10 milliards de dollars, a continué à se réduire l'année dernière aux États-Unis, les franchisés ayant fermé 2,7 % des sandwicheries de la marque, ce qui a eu pour effet de réduire ses redevances et ses droits.

La chaîne a encore perdu 571 emplacements nets en 2022 après des fermetures encore plus importantes les années précédentes aux États-Unis, son plus grand marché mondial, selon le dernier document d'information qu'elle fournit aux franchisés intéressés par l'achat d'emplacements.

Subway a fermé des milliers d'établissements aux États-Unis ces dernières années en raison d'une expansion excessive, d'opérations et d'un décor dépassés, de menus périmés et d'offres "footlong" à 5 dollars qui ont érodé les bénéfices des franchisés.

Son plan de redressement pour 2021, sous la direction du directeur général John Chidsey, prévoyait une refonte du menu et une campagne publicitaire spectaculaire avec des célébrités de premier plan. Mais de tels plans peuvent prendre plusieurs années avant d'aboutir, a déclaré le consultant en restauration John Gordon.

La poursuite des fermetures peut également nuire à la perception du public, a déclaré Robert Edwards, conseiller auprès des franchisés.

"C'est un bagage dont ils auront du mal à se défaire", a déclaré M. Edwards.

"Nous avons passé les deux dernières années à optimiser notre empreinte en utilisant une approche stratégique, basée sur des données, pour nous assurer que les restaurants sont situés au bon endroit, avec la bonne image et le bon format", a déclaré Subway dans un communiqué. "Cela comprend l'ouverture de nouveaux sites, la qualité restant une priorité absolue, la relocalisation des restaurants pour maximiser le trafic des clients et la fermeture de sites lorsque cela est nécessaire."

Il y a tout de même une lueur d'espoir : le rythme des fermetures a ralenti l'année dernière, selon le document daté du 25 avril et consulté par Reuters. Les franchisés Subway ont fermé plus de 1 000 établissements nets aux États-Unis en 2021 et 1 609 en 2020.

À la fin de l'année 2022, Subway comptait 20 576 magasins aux États-Unis. Il s'agit d'une forte baisse par rapport à 2016, année où il en comptait 26 772. Au total, Subway compte environ 37 000 établissements dans le monde.

"Le ralentissement des fermetures est le résultat des progrès que nous avons réalisés pour revenir à une croissance intelligente, qui stimulera la rentabilité des franchisés et protégera notre position sur le marché", a déclaré Subway.

"En 2023, notre objectif est d'augmenter les nouvelles ouvertures en Amérique du Nord d'environ 35 % par rapport à 2022."