Les actions indiennes ont chuté jeudi, inversant les gains initiaux, menés par des pertes dans les technologies de l'information et les valeurs de consommation, alors que la faiblesse des marchés boursiers mondiaux sur les craintes de taux d'intérêt plus élevés et la flambée des prix du pétrole ont pesé sur le marché.

Le Nifty 50 a chuté de 0,75% à 19 582 points à 01:44 p.m. IST, tandis que le S&P BSE Sensex a glissé de 0,65% à 65 690 points. Les indices de référence ont ouvert en hausse de 0,2 %. Les deux indices ont chuté de plus de 3 % plus tôt dans la session.

"Malgré la correction, l'Inde a surpassé les marchés mondiaux. Mais nous voyons aussi de nombreux risques émergents comme la hausse des prix du brut et la dépréciation de la roupie", a déclaré Samrat Dasgupta, directeur général d'Esquire Capital Investment Advisors.

La hausse des rendements du Trésor américain et du dollar, due à la crainte de voir les taux d'intérêt rester plus longtemps élevés, a pesé sur les marchés boursiers mondiaux depuis que la Réserve fédérale a adopté un ton hawkish au début du mois.

Les prix du brut, qui ont augmenté de 3 % au cours de la nuit, pénaliseront l'Inde, troisième importateur mondial, qui souffre également de pluies de mousson moins abondantes que prévu, ce qui déclenche des risques d'inflation.

Pendant ce temps, les actions domestiques, les petites et moyennes capitalisations ont baissé respectivement de 0,2% et 1%.

Tous les indices sectoriels étaient dans le rouge, les valeurs des technologies de l'information étant en tête des pertes après une chute de 1,7 %, suivies d'une baisse de 1,6 % des biens de consommation à rotation rapide et d'une baisse de 1 % de l'automobile.

La hausse des prix du brut a poussé l'explorateur public Oil India à augmenter de 3,5 %, tandis que l'assureur ICICI Lombard a glissé de 2 % après avoir reçu une demande d'impôt de la part de l'État.

Cependant, la hausse des prix du brut a pesé sur les entreprises de peinture, qui utilisent le pétrole comme matière première essentielle, Asian Paints ayant chuté de 3,8 % et Berger Paints de 3 %.

Les marchés indiens verront également l'expiration mensuelle des produits dérivés jeudi, ce qui devrait maintenir la volatilité des actions. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami, Dhanya Ann Thoppil)