Les indices indiens des valeurs vedettes ont chuté vendredi, entraînés par les valeurs des technologies de l'information en raison des inquiétudes concernant les retards dans les réductions de taux aux États-Unis, tandis que les valeurs des petites et moyennes capitalisations ont baissé en raison des résultats des tests de résistance des fonds communs de placement qui ont été publiés au compte-gouttes.

L'indice NSE Nifty 50 a perdu 0,63% à 22 004,71, tandis que l'indice BSE Sensex a perdu 0,57% à 72 677,84, à 10h15 IST.

Les indices de référence ont chacun perdu environ 2 % cette semaine et devraient connaître leur pire semaine depuis la fin du mois d'octobre.

Les actions du secteur des technologies de l'information ont baissé de 1,1 % à la suite d'un taux d'inflation plus élevé que prévu aux États-Unis, ce qui a alimenté les inquiétudes concernant la trajectoire future des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les entreprises du secteur des technologies de l'information tirent une grande partie de leur chiffre d'affaires des États-Unis.

"Les données relatives à l'inflation américaine ont clairement suscité des inquiétudes quant au report de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ce qui a pesé sur le sentiment des actions mondiales", a déclaré Neeraj Dewan, directeur chez Quantum Securities.

Les sociétés de commercialisation du pétrole telles que Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation et Indian Oil Corporation ont chuté de 3 à 6 % après l'annonce d'une baisse de leur taux d'intérêt.

réductions

des prix de l'essence et du diesel.

Les analystes de Citi Research ont déclaré que cette réduction nuirait au sentiment à court terme sur les actions, ajoutant que tout recul significatif pourrait constituer une opportunité d'achat.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont perdu respectivement 0,6 % et 1 %, en raison de la baisse des prix de l'essence et du diesel.

résultats des tests de résistance

des fonds communs de placement de ces segments.

Si l'on tient compte des pertes de la journée, ces fonds ont reculé d'environ 6,3 % et 5 % sur la semaine, et devraient enregistrer leur pire performance en 15 mois, à la suite des inquiétudes exprimées par l'autorité de régulation des marchés le 1er janvier.

mousse

sur les segments lundi.

Les petites et moyennes capitalisations devraient subir davantage de pression, car les valorisations restent élevées dans certains secteurs, a ajouté M. Dewan.

Paytm

avancé

5 % après que l'autorité de paiement du pays a accordé à la société une licence de fournisseur d'applications tierces.