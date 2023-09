Les actions indiennes ont abandonné leurs gains initiaux mardi, menés par des pertes dans les secteurs de l'énergie, des métaux et de l'automobile, alors que les investisseurs se sont tournés vers les données de l'inflation de détail pour le mois d'août, qui sont attendues plus tard dans la journée.

L'indice Nifty 50 était en baisse de 0,29% à 19 939,95 à 10:35 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,16% à 67 020.

Les deux indices de référence avaient augmenté de plus de 0,5 % chacun au début de la séance, le Nifty atteignant un nouveau record pour la deuxième séance consécutive avant qu'une pression à la vente n'apparaisse à des niveaux record.

Les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont chuté respectivement de 4 % et de 2,7 %, ce qui contraste avec leur récente surperformance.

Kotak Institutional Equities a fait part de ses inquiétudes quant à une "exubérance irrationnelle" des investisseurs à la recherche de rendements plus élevés à court terme.

Onze des 13 principaux indices ont enregistré des pertes. Le secteur du pétrole et du gaz a perdu 2 %, en raison d'une chute de plus de 3 % pour Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corp et Indian Oil Corporation, due à des inquiétudes concernant l'augmentation des prix.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont négociés au-dessus de 90 dollars le baril au cours de la semaine dernière, à la suite des réductions de production annoncées par l'Arabie saoudite et la Russie. La hausse des prix du pétrole renforce les craintes d'inflation dans des pays comme l'Inde, où le pétrole brut constitue l'essentiel de la facture des importations.

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation de détail en Inde pour le mois d'août et les chiffres de la production industrielle pour le mois de juillet, tous deux attendus après les heures de marché mardi.

L'inflation de détail a probablement diminué à 7 % en août, après avoir atteint un sommet de 15 mois en juillet, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters.

Le secteur des technologies de l'information a augmenté de 0,3 % à la suite d'un rallye des valeurs technologiques à Wall Street, tandis que le secteur pharmaceutique a augmenté de 0,72 %, grâce à une hausse de plus de 2 % de Lupin.