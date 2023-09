Les actions indiennes ont baissé en début de journée jeudi, en raison de la faiblesse des marchés mondiaux, alors que la hausse des prix du pétrole a stimulé les sociétés d'exploration.

L'indice Nifty 50 était en baisse de 0,05% à 19 600,55 à 9h15 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,07% à 65 834,97.

Les prix du pétrole brut Brent ont augmenté d'environ 5 % au cours des deux dernières semaines.

Les sociétés Explorers Oil India et Gail Ltd ont augmenté de plus de 1 % malgré la faiblesse des marchés. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)