Les actions indiennes ont augmenté mercredi, tirées par le poids lourd Reliance Industries après que Goldman Sachs a fixé un prix cible élevé, et par les sociétés de commercialisation du pétrole, la baisse des prix du pétrole brut ayant renforcé les espoirs de marges de raffinage soutenues.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,64% à 22 144,70 à 10:27 IST, tandis que le BSE Sensex a augmenté de 0,65% à 72 942,63.

Le Nifty a oscillé autour de 22 000 ce mois-ci et cela devrait se poursuivre pendant encore quelques séances, la saison des bénéfices à partir de la mi-avril étant susceptible de fournir le prochain déclencheur directionnel, a déclaré Pramod Gubbi, cofondateur de Marcellus Investment Managers.

"L'espace des grandes capitalisations semble attrayant du point de vue des valorisations et les réallocations des petites et moyennes capitalisations vers les grandes capitalisations continueront à maintenir la résistance des indices de référence", a déclaré M. Gubbi.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont gagné respectivement 0,6 % et 0,5 % sur la journée. Mais elles ont chuté respectivement de 4,8 % et de 0,75 % jusqu'à présent en mars, tandis que le Nifty a augmenté de 0,5 %.

Les 13 principaux secteurs ont tous enregistré des gains. Les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz ont augmenté de 1 % et de 1,4 %, stimulés par une hausse de 2,3 % de Reliance Industries à 2 948,40 roupies.

Goldman Sachs a relevé son objectif de prix sur Reliance à 3 400 roupies, un sommet pour la Bourse, citant des valorisations favorables et une augmentation potentielle des bénéfices avec des dépenses d'investissement qui atteignent leur maximum.

Les sociétés de commercialisation du pétrole Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum et Indian Oil ont gagné environ 2 % chacune, car les prix du pétrole brut ont continué à baisser, ce qui soutient leurs marges de raffinage.

ABB India, qui fournit des produits et des services d'automatisation technologique, a bondi de 6 % à 6 286,80 roupies après qu'UBS a relevé son objectif de cours à 7 550 roupies, un niveau élevé pour la Bourse, en citant des bénéfices durables et la croissance de ses activités d'électrification.

Le transformateur de métaux Gravita India a grimpé de 10,5 % après que Kotak Institutional Equities a initié une couverture avec un "achat", le qualifiant de leader dans l'industrie nationale du recyclage. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Hritam Mukherjee à Bengaluru ; rédaction de Sonia Cheema et Savio D'Souza)