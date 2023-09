Le géant pétrolier national Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) ont déclaré lundi qu'ils avaient obtenu le financement d'un projet de 2,2 milliards de dollars visant à assurer un approvisionnement durable en eau pour les activités terrestres d'ADNOC.

Le projet, annoncé en mai, comprendra une installation centralisée de traitement de l'eau de mer pour les opérations d'ADNOC dans les champs de Bab et Bu Hasa à Abu Dhabi, dans le cadre des efforts du géant pétrolier pour décarboniser ses activités.

Un groupe de neuf banques locales et internationales financera le projet par le biais d'une combinaison de facilités de financement commerciales et islamiques, ont déclaré ADNOC et TAQA dans un communiqué de la bourse.

Les banques qui financeront le projet sont First Abu Dhabi Bank, Gulf International Bank, Natixis, Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Commercial Bank of Dubai, Emirates NBD, Emirates Development Bank et Warba Bank.

Un consortium composé d'Orascom Construction et de Metito construira une installation de traitement de l'eau de mer et un réseau de transport et de distribution.

ADNOC et TAQA détiennent chacune une participation de 25,5 % dans le projet, soit une majorité combinée de 51 %, tandis que le consortium détiendra le reste dans le cadre d'un modèle de construction, de propriété, d'exploitation et de transfert.