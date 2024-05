APA Corp a manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mercredi, le producteur de pétrole et de gaz ayant été pénalisé par une baisse de la production au cours de la période.

Les producteurs de gaz naturel tels qu'APA, fortement exposés à la baisse des prix du gaz naturel, ont eu recours à la réduction de la production et des dépenses pour compenser la chute des prix.

APA a rapporté une production totale de 389 157 barils équivalent pétrole par jour (boepd) contre 394 249 boepd au cours du trimestre précédent.

La société a annoncé en avril qu'elle avait déjà mis en place des réductions de production d'environ 35 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel au cours du premier trimestre, après avoir déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production de pétrole et de gaz soit relativement stable d'une année sur l'autre.

La société basée à Houston a récemment conclu l'acquisition de Callon Petroleum, ce qui renforcera sa base d'actifs dans le bassin permien.

À la suite de cette transaction, la société prévoit maintenant d'investir 2,7 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz en amont et s'attend à utiliser en moyenne une dizaine d'appareils de forage pour le reste de l'année aux États-Unis. La société prévoyait auparavant d'investir entre 1,9 milliard et 2,0 milliards de dollars en 2024.

"Nous avons augmenté de 50 % les synergies de coûts annuelles attendues de la transaction, pour les porter à 225 millions de dollars", a déclaré le PDG John Christmann.

Le bénéfice ajusté de la société s'est élevé à 78 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 94 cents par action, selon les données de LSEG.