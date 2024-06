Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'inflation japonaise est scrutée à la loupe ce vendredi, avec une attention probablement plus grande que d'habitude étant donné la chute du yen vers des niveaux records, la hausse des prix du pétrole et l'approche prudente de la Banque du Japon en matière de normalisation de la politique monétaire. Le sentiment à travers le continent vendredi pourrait être assombri par la chute des actions et des obligations américaines et la hausse du dollar de jeudi, tentant les investisseurs de bloquer les gains - les actions asiatiques ont atteint un sommet de deux ans cette semaine, et les actions mondiales ont atteint des sommets historiques.

Comme c'est de plus en plus souvent le cas ces derniers temps, la Chine fait figure d'exception. Les actions des grandes entreprises ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux mois jeudi et sont en passe de subir leur cinquième perte hebdomadaire consécutive. Les tensions commerciales entre la Chine et l'Occident continuent d'inquiéter les investisseurs. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a mis le feu aux poudres jeudi en déclarant à Séoul que la Corée du Sud et l'Allemagne avaient toutes deux pour objectif de se diversifier par rapport à la Chine, d'élargir leurs fournisseurs de matières premières et de réduire leur dépendance à l'égard des produits essentiels.

Les prix du pétrole poursuivent leur progression, les prix à terme du pétrole WTI et du Brent atteignant tous deux leur plus haut niveau depuis le 30 avril. Le WTI a augmenté de 13,5 % par rapport à son niveau le plus bas du 4 juin et a progressé au cours des 11 jours de bourse qui se sont écoulés depuis lors, à l'exception de deux d'entre eux, tandis que le Brent a augmenté de 12 % et a progressé au cours des trois dernières séances. Il est encore tôt, mais les banques centrales sont conscientes de l'impact inflationniste qu'une hausse prolongée des prix du pétrole pourrait avoir, en particulier la Banque du Japon.

Le yen étant proche de ses niveaux les plus bas par rapport au dollar, la hausse du prix du pétrole libellé en dollars est cruciale pour un pays qui importe plus de 90 % de son énergie.

Le yen est retombé à 159,00 pour un dollar jeudi, en territoire d'"intervention". Les opérateurs pourraient-ils le rapprocher du niveau de 160,00 et mettre à l'épreuve la détermination de Tokyo ? Le Trésor américain a déclaré jeudi qu'aucun partenaire commercial majeur ne semblait avoir manipulé sa monnaie l'année dernière, mais il a ajouté le Japon à une "liste de surveillance" des changes, aux côtés d'autres pays asiatiques comme la Chine, le Viêt Nam, Taïwan, la Malaisie et Singapour.

Les derniers chiffres de l'inflation au Japon devraient montrer que l'inflation de base annuelle, hors alimentation et énergie, a probablement rebondi en mai à 2,6 %, contre 2,2 % en avril. L'inflation globale, qui était de 2,5 % en avril, a probablement augmenté aussi - les économistes de Goldman Sachs prévoient 2,9 %.

Le calendrier régional de l'Asie/Pacifique de vendredi prévoit également la publication des premiers rapports PMI pour le mois de juin, à savoir des lectures préliminaires de l'activité des usines et des services ce mois-ci au Japon, en Australie et en Inde.

Dans le monde des entreprises, Softbank Group tient son assemblée générale annuelle des actionnaires.

Voici les principaux événements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation au Japon (mai)

- PMI Japon, Australie, Inde (juin)

- Assemblée générale de Softbank