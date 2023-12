L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse lundi, avec des contrats à terme en baisse de 0,13%.

* M&G : Global Futures and Options (GFO-X), une plateforme d'échange d'actifs numériques, a déclaré lundi que la société britannique M&G Investments a mené un second tour de financement de 30 millions de dollars avant son lancement.

* RYANAIR : Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête sur de possibles détournements de fonds publics qui auraient pu bénéficier à la compagnie aérienne Ryanair, a indiqué une source judiciaire vendredi.

* FABRICATION : Les usines britanniques en difficulté montrent quelques signes de reprise, a déclaré lundi un organisme professionnel de l'industrie manufacturière.

* LOGEMENT : Les prix moyens demandés pour les maisons et les appartements nouvellement inscrits au Royaume-Uni ont chuté de 1,9 % en décembre, selon les chiffres du site Web immobilier Rightmove.

* MÉTAL : Les prix du cuivre et de la plupart des autres métaux de base ont chuté lundi, la hausse du dollar rendant les matières premières plus chères pour les détenteurs d'autres monnaies, alors que les traders et les investisseurs attendaient également les données clés de l'inflation américaine.

* OR : Le prix de l'or a encore baissé lundi, en raison de la fermeté du dollar.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont augmenté lundi, prolongeant leurs gains pour une deuxième session, les efforts américains pour reconstituer les réserves stratégiques ayant apporté un certain soutien, bien que les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre de brut et le ralentissement de la croissance de la demande de carburant l'année prochaine aient persisté.

* FTSE 100 : Le FTSE 100 a clôturé à son plus haut niveau en sept semaines vendredi, avec un rebond des prix du brut qui a soutenu les actions des majors pétrolières, bien qu'Anglo American ait chuté après que le mineur ait déclaré qu'il réduirait ses dépenses d'investissement face à la faiblesse de la demande.

