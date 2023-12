L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse mercredi, avec des contrats à terme en hausse de 0,01%.

* ANTOFAGASTA : Les travailleurs de la mine de cuivre chilienne Centinela d'Antofagasta et la société ont accepté de prolonger les négociations pour permettre aux travailleurs de voter sur une nouvelle offre de contrat, a déclaré le syndicat mercredi.

* SHELL : Shell PLC a déclaré mardi avoir pris une décision finale d'investissement (FID) pour augmenter la production du projet pétrolier Perdido dans le Golfe du Mexique, à partir d'avril 2025.

* BAE SYSTEMS : Le britannique BAE Systems a remporté un contrat de 8,8 milliards de dollars pour la maintenance et l'exploitation d'une usine de munitions de l'armée américaine dans le Tennessee, a annoncé mardi le ministère américain de la Défense (DoD)

* THAMES WATER : Le président de Thames Water, en difficulté, a déclaré que l'entreprise aurait dû être plus claire sur ses finances complexes lorsque les législateurs l'ont interrogée en juillet, mais il a maintenu son affirmation selon laquelle 500 millions de livres (628 millions de dollars) de nouveaux financements étaient des capitaux propres et non des dettes.

* MÉTAL : Le prix du cuivre a baissé mercredi alors que le dollar s'est renforcé avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, prévue plus tard dans la journée.

* OR : Les prix de l'or ont évolué dans une fourchette étroite mercredi, les investisseurs s'abstenant de faire des paris importants avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et les perspectives de politique plus tard dans la journée.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont consolidé leurs pertes mercredi dans les échanges asiatiques.

* FTSE 100 : Le FTSE 100 de Grande-Bretagne a clôturé sans changement mardi, les gains dans l'aérospatiale et la défense ayant été compensés par des pertes dans la construction et les matériaux.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur :

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times

> Autres titres économiques (Reportage de Hani Kollathodi à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)