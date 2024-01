L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse vendredi, avec des contrats à terme en hausse de 0,65%.

* Les ventes au détail britanniques ont chuté de 3,2% en décembre par rapport à novembre, la plus forte baisse depuis près de trois ans, a déclaré l'Office des statistiques nationales vendredi.

* DELIVEROO : La société britannique de livraison de repas Deliveroo a déclaré que ses bénéfices pour 2023 seraient "légèrement" supérieurs aux 60-80 millions de livres (76-101 millions de dollars) qu'elle avait prévus, tandis que la valeur totale des commandes sur sa plateforme avait augmenté de 3%, conformément à ses prévisions.

* BAE SYSTEMS : La compagnie kazakhe Air Astana a annoncé

projets

Vendredi, la compagnie aérienne kazakhe Air Astana a annoncé son intention d'introduire ses actions à Londres par le biais d'une offre publique initiale de nouvelles actions et d'actions existantes détenues par les actionnaires BAE Systems et le fonds souverain du Kazakhstan.

* WINCANTON : CEVA Logistics, une unité du groupe français de transport maritime CMA CGM, a déclaré vendredi qu'elle allait

acheter

britannique Wincanton dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur d'environ 566,9 millions de livres (718,8 millions de dollars).

* SHELL : Le Nigeria soutient la décision de Shell de vendre ses actifs pétroliers et gaziers terrestres, a déclaré jeudi le ministre du pétrole, et donnera l'approbation réglementaire nécessaire.

* MÉTAUX : Le cuivre a progressé vendredi en raison de la baisse du dollar.

* OR : Les prix de l'or ont baissé vendredi et sont en passe de connaître leur pire semaine depuis six ans.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, les tensions géopolitiques et les perturbations de la production de pétrole aux États-Unis, le plus grand producteur mondial, causées par le temps froid, ayant éclipsé les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance de la demande chinoise et les prévisions d'une offre abondante.

* FTSE 100 : les actions britanniques ont augmenté jeudi.

