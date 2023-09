(Mise à jour des contrats à terme, ajout de nouvelles dans les puces 1-3)

1er septembre - L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse vendredi, avec des contrats à terme en hausse de 0,05%.

* LES PRIX DE L'IMMOBILIER : Les prix de l'immobilier britannique ont baissé de 5,3 % en août par rapport à l'année précédente, leur plus forte baisse annuelle depuis juillet 2009, les taux d'intérêt plus élevés réduisant la demande des acheteurs, a déclaré le prêteur hypothécaire Nationwide.

* DIRECT LINE : L'assureur britannique Direct Line a accepté de

d'examiner

L'assureur britannique Direct Line a accepté de réexaminer tous les cas où il a facturé les clients existants de l'assurance habitation et automobile plus cher pour le renouvellement que pour les nouveaux clients, a déclaré la Financial Conduct Authority (FCA).

* SUPERDRY : Le détaillant de mode britannique en difficulté Superdry a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une croissance significative de son chiffre d'affaires.

croissance

de son chiffre d'affaires au cours de l'année fiscale en cours, alors qu'il donne la priorité à la réduction des coûts et à l'amélioration des marges.

* SHELL : Le puits d'exploration Cullinan-1X de Shell au large de la Namibie n'a pas fait de découverte commerciale de pétrole et de gaz, a déclaré la société.

* GRÈVES : Le syndicat British Medical Association (BMA) a annoncé que les médecins juniors et seniors d'Angleterre prévoyaient pour la première fois d'entamer une grève commune.

* NATIONAL GRID : La société britannique National Grid va mettre en œuvre son programme visant à payer les foyers pour qu'ils réduisent leur consommation d'électricité afin d'éviter de nouvelles pénuries d'électricité cet hiver, a-t-elle déclaré.

* BAE SYSTEMS : L'entreprise de défense britannique BAE Systems a déclaré avoir créé une entité locale en Ukraine et signé des accords avec le gouvernement pour aider à augmenter l'approvisionnement de Kiev en armes et en équipements.

* BANQUES : Plus de comptes d'épargne offrent des taux d'intérêt plus élevés alors qu'un marché plus compétitif émerge, bien qu'une intervention réglementaire puisse encore être nécessaire pour s'assurer que les clients obtiennent une valeur équitable, a déclaré la Financial Conduct Authority (FCA) de la Grande-Bretagne.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole sont sur le point de mettre fin à une série de deux semaines de pertes alors qu'ils ont augmenté pour la quatrième séance consécutive.

> (Reportage de Hani Kollathodi à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)