L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse lundi, avec des contrats à terme en hausse de 0,36%.

* SHELL : Un oléoduc appartenant à la filiale de Shell au Nigeria a déversé du pétrole brut dans le delta du Niger à la suite d'une fuite, ont déclaré samedi l'agence nationale de lutte contre les déversements et un groupe de défense de l'environnement.

* BAE SYSTEMS : Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche qu'il dépenserait 405 millions de livres (514 millions de dollars) pour moderniser un système de missiles actuellement utilisé par la Royal Navy pour abattre des drones hostiles au-dessus de la mer Rouge.

* MÉTAUX : Le cuivre a progressé lundi, soutenu par un dollar américain plus faible, alors que les traders et les investisseurs étaient prudents avant une série de réunions clés des banques centrales.

* OR : Les prix de l'or ont peu changé lundi, les traders attendant avec prudence les nouvelles données sur l'économie américaine et la jauge d'inflation préférée de la Réserve Fédérale attendue plus tard dans la semaine, avant la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont eu du mal à progresser lundi alors que les vents contraires économiques ont mis sous pression les perspectives de la demande mondiale de pétrole et ont compensé les inquiétudes géopolitiques au Moyen-Orient et l'attaque d'un terminal d'exportation de carburant russe au cours du week-end.

* FTSE 100 : Les actions britanniques ont terminé la journée de vendredi en demi-teinte, les gains des assureurs non-vie ayant été compensés par une vente des actions automobiles et des pièces détachées, tandis que les données plus faibles que prévu sur les ventes au détail ont encore tempéré les attentes concernant le calendrier de réduction des taux d'intérêt.

