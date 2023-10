(Ajoute des nouvelles, met à jour les contrats à terme)

3 octobre - L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse mardi, avec des contrats à terme en baisse de 0,2%.

* ASTRAZENECA : Le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca a déclaré qu'il paierait 425 millions de dollars pour régler les litiges en matière de responsabilité du fait des produits contre le Nexium, médicament contre le reflux acide délivré sur ordonnance, et le Prilosec, médicament contre les brûlures d'estomac, aux États-Unis.

* BOOHOO : Boohoo a déclaré que son chiffre d'affaires avait chuté de 17% au cours des six mois précédant la fin du mois d'août et qu'une reprise plus lente que prévu des volumes de vente entraînerait une baisse de 12% à 17% du chiffre d'affaires pour l'année allant jusqu'à la fin du mois de février 2024.

* GREGGS : Greggs a maintenu ses perspectives pour l'ensemble de l'année mardi.

ventes sous-jacentes ont augmenté

Les ventes sous-jacentes ont augmenté au troisième trimestre et la société a gagné des parts de marché, montrant la résilience de son offre de valeur dans une crise du coût de la vie qui en est à sa deuxième année d'existence.

* RYANAIR : Ryanair a transporté 9 % de ses passagers.

plus

Ryanair a transporté 9% de passagers en plus en septembre par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré la plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers.

* PETROFAC : La société britannique de services pétroliers Petrofac a déclaré avoir reçu un contrat de plus de 600 millions de dollars.

de plus de 600 millions de dollars

de dollars de la part d'ADNOC Gas pour le projet de capture et de stockage du carbone Habshan, alors que la société basée à Abu Dhabi accélère son plan de décarbonisation.

* INFLATION : Les prix dans les chaînes de magasins britanniques ont augmenté au rythme le plus lent depuis un an en septembre, selon les données de l'industrie qui ajoutent aux signes que le taux d'inflation élevé du Royaume-Uni est prêt à prolonger sa chute récente.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont glissé de 1% dans les premiers échanges asiatiques après avoir chuté à un plus bas de trois semaines lors de la session précédente, sur un dollar américain plus fort, des rendements obligataires américains en hausse, et des signaux d'approvisionnement mitigés.

* GOLD : La vente d'or s'étend à la septième session consécutive en raison de la position hawkish de la Fed.

> (Reportage de DhanushVignesh Babu à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)