5 janvier - L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse ce vendredi, avec des contrats à terme en baisse de 0,45%.

* ENDEAVOUR MINING : Endeavour Mining, a déclaré qu'il avait démis de ses fonctions le PDG Sebastien de Montessus avec effet immédiat, citant une "faute grave".

* SMMT : Le marché britannique des voitures neuves a enregistré sa meilleure année depuis la pandémie de COVID-19, l'allègement des problèmes de la chaîne d'approvisionnement ayant permis de répondre à la demande refoulée de véhicules de flotte, selon un organisme industriel.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont légèrement augmenté après que les minutes d'une réunion de la Réserve fédérale aient suggéré que l'inflation était sous contrôle et que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se soit préparé à se rendre au Moyen-Orient pour empêcher l'escalade du conflit entre Israël et Gaza.

* OR : Le prix de l'or est en passe de connaître sa première chute hebdomadaire en quatre semaines, alors que la baisse des attentes d'une réduction précoce des taux d'intérêt américains a stimulé le dollar, tandis que les investisseurs se sont concentrés sur le rapport clé sur l'emploi prévu plus tard dans la journée pour plus d'indices sur les taux d'intérêt.

* MÉTAUX : Les prix du cuivre ont rebondi avec la baisse du dollar, mais la révision des attentes du marché concernant l'ampleur et le calendrier des réductions des taux d'intérêt américains a limité les gains.

* Les actions de Next ont atteint un niveau record après que le détaillant de vêtements ait revu à la hausse ses perspectives de bénéfices, ce qui a permis de compenser la chute de JD Sports suite à son avertissement sur les bénéfices.

(rapporté par Anchal Rana à Bengaluru)