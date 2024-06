7 juin - L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse vendredi, avec des contrats à terme en hausse de 0,13%.

* REDCENRIC : Le fournisseur italien de services d'informatique dématérialisée et de cybersécurité Wiit a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre de rachat pour le groupe britannique de services informatiques Redcentric.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole ont augmenté, les membres de l'OPEP, l'Arabie Saoudite et la Russie, ayant indiqué qu'ils étaient prêts à suspendre ou à annuler les accords de production, mais les marchés se sont dirigés vers leur troisième perte hebdomadaire consécutive.

* OR : Les prix de l'or sont restés stables et étaient en voie de réaliser leur premier gain hebdomadaire en trois semaines, les traders ayant augmenté leurs paris sur le fait que la Réserve fédérale américaine commencera bientôt à réduire ses taux, ce qui a fait baisser le dollar et les rendements des bons du Trésor.

* MÉTAUX : Le cuivre a légèrement baissé à Londres, plombé par une demande physique plus faible que prévu de la part du principal consommateur qu'est la Chine, tandis que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'emploi américain prévu plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

* Les actions britanniques ont clôturé en hausse jeudi, après que la Banque centrale européenne ait réduit ses taux d'intérêt et que les prix des matières premières aient augmenté, tandis que les baisses des sociétés qui négocient leurs dividendes sur les marchés londoniens ont limité les gains.

