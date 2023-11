Apollon Formularies PLC - société pharmaceutique spécialisée dans le cannabis médical basée à Londres - déclare avoir conclu un accord avec Sproutly Canada, un fournisseur d'ingrédients de cannabis exclusifs axé sur la fourniture d'ingrédients hydrosolubles et d'huiles naturelles pour les produits Cannabis 2.0 destinés au marché des boissons et des produits consommables. Dans l'attente des approbations, Sproutly est prête à acheter tous les actifs mondiaux d'Apollon. L'évaluation effective de la vente des actifs d'Apollon sera de 7 millions de dollars canadiens, soit environ 4,2 millions de livres sterling. Arup Sen, directeur général de Sproutly, déclare : "Ces progrès reflètent notre engagement commun en faveur de l'efficacité et de la diligence dans le cadre de cette transaction transformatrice. L'intégration de la technologie de pointe d'Apollon en matière de développement de formulations thérapeutiques basées sur l'IA et de la technologie de Sproutly en matière de processus de phytorécupération aqueuse pour produire des phytonutriments solubles dans l'eau représente une opportunité unique. Cette collaboration n'est pas seulement une étape importante, mais un engagement en faveur de l'innovation mondiale et de la diversification de notre portefeuille de produits.

Cours actuel de l'action : 0,20 pence, en hausse de 80 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 78 %.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

