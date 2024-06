Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluent en ordre dispersé lundi, l'Europe tentant un rebond, après les pertes de la semaine précédente en raison de l'instabilité politique en France. Les marchés asiatiques ont quant à eux digéré les annnonces politiques et monétaires.

Sur le Vieux continent vers 09h45, la Bourse de Paris gagnait 0,50%, Francfort 0,45% et Londres 0,31%. La Bourse suisse voyait en revanche son indice phare SMI céder 0,14 vers 10h20.

"En Europe, la France a clairement volé la vedette la semaine dernière, après que le président Macron a annoncé des élections anticipées en réponse aux mauvais résultats de son parti aux élections européennes", résument les analystes de Deutsche Bank.

La dissolution de l'Assemblée nationale en France annoncée par la président français le 9 juin a été suivie d'une semaine de rebondissements et de confusion politique dans le pays, avec des alliances et la désignation des candidats décidées dans l'urgence. Les deux tours des élections législatives anticipées se tiendront les 30 juin et 7 juillet.

"Il est évident que cette incertitude nous accompagnera au moins jusqu'au second tour de l'élection, et probablement au-delà", ont poursuivi les analystes de Deutsche Bank.

Sur le marché obligataire, l'écart entre les rendements français (3,17%) et allemand (2,39%) à 10 ans continuent d'être scrutés après avoir "franchi la barre des 80 points de base" la semaine précédent, "un record depuis la crise de la dette qui a frappé la zone euro il y a plus de dix ans", a souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Cet écart entre les deux taux - ou "spread" - est un indicateur de mesure de la confiance des investisseurs envers la France et ses perspectives économiques de long terme. Les analystes de Deutsche Bank estiment que le spread franco-allemand à 10 ans pourrait encore monter jusqu'à 90 voire 100 points de base.

Sur le marché des changes, l'euro baissait de 0,02% face au dollar à 1,0701 dollar pour un euro. Vendredi, la monnaie unique est tombée à 1,0668 dollar, au plus bas depuis un mois et demi.

En Asie, les indices ont débuté la semaine en ordre dispersé. La Bourse de Hong Kong était stable (-0,00%) dans les derniers échanges, tandis que Shanghai a lâché 0,55% et Shenzhen a gagné 0,31%.

Au Japon, les deux principaux indices, le Nikkei (-1,83%) et le Topix (-1,70%) "atteignent leurs plus bas niveaux en deux semaines dans le cadre d'une baisse généralisée des marchés boursiers, tandis que les investisseurs continuent d'évaluer la dernière décision politique de la Banque du Japon" (BoJ), souligne John Plassard.

"Vendredi, la BOJ a maintenu les taux d'intérêt inchangés, comme prévu, mais a toutefois ajouté qu'elle publierait un plan de réduction de son programme d'achat d'obligations lors de la prochaine réunion de politique générale en juillet", a détaillé John Plassard.

A l'agenda de la semaine, les principales données attendues sont les ventes au détail aux États-Unis mardi, l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni mercredi, l'inflation au Japon et des indices d'activités du secteur privé en zone euro vendredi.

La filiale indienne de Hyundai en Bourse

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai (+3,92% à Séoul) a déposé une demande d'introduction en Bourse pour sa filiale en Inde, ce qui pourrait constituer une des plus grosses opérations de ce genre dans le pays, selon plusieurs médias samedi. La société prévoit de mettre sur le marché 142,2 millions d'actions, représentant 17,5% de Hyundai Motor India, selon Bloomberg News, qui cite un document provisoire déposé par l'entreprise.

Adidas, une affaire de corruption

L'équipementier sportif allemand Adidas (-1,31% à Francfort) enquête sur une vaste affaire de corruption présumée en Chine, évaluée à plusieurs "millions d'euros" par des employés locaux du groupe, affirme dimanche le Financial Times (FT).

Le pétrole stable

Sur le marchés du pétrole, vers 09h40, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, valait 82,57 dollars (-0,06%). Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juillet, s'échangeait à 78,42 dollars (-0,04%).

Le bitcoin perdait 0,39% à 66'205 dollars.

afp/vj