(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Dar Global PLC - promoteur immobilier international de luxe - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, le bénéfice avant impôt a été multiplié par 20,8 millions de livres sterling, contre 3,7 millions de livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est également passé de 27,5 millions de livres sterling à 108,4 millions de livres sterling. Ziad El Chaar, directeur général, déclare : "2023 a été une année charnière pour l'entreprise, notre introduction réussie à la Bourse de Londres en février représentant une étape importante dans le soutien de notre trajectoire de croissance ambitieuse. Le second semestre a démarré en force et nous sommes bien placés pour surmonter certains des défis auxquels le secteur est confronté grâce à la solidité de notre bilan, à l'établissement de partenariats avec d'autres marques de luxe mondiales et à la poursuite de l'élargissement de notre portefeuille d'opportunités."

----------

Hemogenyx Pharmaceuticals PLC - Société biopharmaceutique basée à Londres, spécialisée dans le traitement des maladies sanguines mortelles - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée, passant de 1,1 million de livres sterling à 4,3 millions de livres sterling. Aucun revenu n'a été enregistré, ce qui n'a pas changé, tandis que les dépenses administratives sont passées de 1,1 million de livres sterling à 3,9 millions de livres sterling. Vladislav Sandler, directeur général, déclare : "Bien que la mise en attente clinique de l'Hemo-Car-T ait été un revers, nous savons clairement dans quel domaine des informations supplémentaires sont nécessaires, et nous sommes encouragés par la réponse de la [Food & Drug Administration] à nos plans pour résoudre les problèmes. Nous restons confiants et déterminés à faire progresser l'Hemo-Car-T vers des essais cliniques, ce qui constitue la prochaine étape pour l'entreprise. Nous avons mis en place des mesures qui nous permettront de franchir cette étape, notamment le nouvel accord avec Prevail InfoWorks et l'investissement de Prevail Partners, qui témoigne clairement de la valeur du projet, même à ce stade préclinique. Entre-temps, les perspectives pour nos autres actifs de pointe continuent d'être positives, et CBR en particulier commence à attirer une réelle attention."

----------

Lansdowne Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière axée sur la mer Celtique du Nord - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 16,1 millions de livres sterling, contre 158 000 livres sterling un an plus tôt. Ceci est dû à une dépréciation exceptionnelle des actifs incorporels de 15,9 millions de livres sterling. Déclare qu'elle reste confiante dans une résolution à l'amiable avec l'Irlande concernant le champ pétrolifère de Barryroe, après avoir reçu en mai une lettre du ministère irlandais de l'Environnement, du Climat et des Communications, l'informant que le ministre n'accorderait pas l'engagement de location demandé, pour des raisons de capacité financière. La lettre indique que le ministre n'accorderait pas l'engagement de location demandé pour des raisons de capacité financière : "Nous continuons à affirmer que le fait de ne pas autoriser le développement du champ pétrolier et gazier de Barryroe va à l'encontre des meilleurs intérêts de l'Irlande".

----------

Metals One PLC - Société minière basée à Londres, qui se concentre sur des projets de métaux en batterie en Finlande et en Norvège - Au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin, la perte avant impôts s'est réduite à 118 893 GBP, contre 154 371 GBP l'année précédente, alors que les dépenses administratives se sont réduites à 118 893 GBP, contre 184 017 GBP. Le président du conseil d'administration, Alastair Clayton, a déclaré : "Le semestre [...] a été incroyablement chargé pour la société, qui s'est efforcée de mener à bien son [introduction en bourse] et d'acquérir simultanément des projets européens de métaux pour batteries en friche, qui ont été réalisés après la période de référence. Avec des projets européens en cours, des partenaires expérimentés et des programmes de travail financés en place, nos projets sont bien positionnés pour progresser rapidement, car nous cherchons à établir des sources éthiques de minéraux essentiels, y compris le nickel, en Europe, à proximité de nos futurs clients. L'exploration en Norvège est en bonne voie avec Kingsrose, tandis qu'en Finlande nous finalisons les plans pour commencer la première phase de forage dans un avenir proche. Nous sommes impatients de tenir nos actionnaires au courant de l'évolution de la situation au fur et à mesure que nous poursuivons nos programmes de travail.

----------

NetScientific PLC - Société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les sciences de la vie, le développement durable et les entreprises technologiques - Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 juin, la perte avant impôts a été ramenée à 1,6 million de livres sterling, contre 1,7 million de livres sterling un an plus tôt. Le revenu total au cours de la période a augmenté à 1,2 million de livres sterling, contre 656 000 livres sterling l'année précédente, et le revenu a augmenté à 770 000 livres sterling, contre 391 000 livres sterling. Le directeur général Ilian Iliev déclare : "Au cours du premier semestre 2023, nous avons réalisé des progrès significatifs et franchi des étapes importantes alors que nous continuons à exécuter avec succès notre stratégie "evergreen", couvrant les coûts d'exploitation de base par une combinaison de frais de financement des entreprises et de frais de services de création de valeur par l'intermédiaire de notre filiale à part entière, EMV Capital. Nous avons également démontré notre capacité à générer des sorties partielles rentables de notre portefeuille, même en l'absence d'un marché solide pour les [fusions et acquisitions] ou les [introductions en bourse]. Ce financement essentiel pour les entreprises de notre portefeuille a contribué à faciliter l'exécution de leurs stratégies de croissance et la préparation des prochains cycles d'investissement à grande échelle, ainsi qu'à soutenir l'appréciation de la juste valeur des participations directes de NetScientific. Dans un paysage de capital-risque aussi difficile, caractérisé par la volatilité macroéconomique et les fluctuations de l'industrie, notre capacité de collecte de fonds interne nous distingue de beaucoup de nos pairs".

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.