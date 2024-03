(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Critical Metals PLC - Société minière axée sur la RDC - affiche une perte avant impôts de 1,1 million de livres sterling pour le semestre clos le 31 décembre, contre 1,3 million de livres sterling l'année précédente. Les pertes avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se réduisent également, passant de 1,3 million de GBP à 1,1 million de GBP. Les pertes par action ont été ramenées à 1,59 pence, contre 2,67 pence l'année précédente. Says se concentre sur l'avancement de son actif de cuivre-cobalt Molulu en RDC, dans lequel elle détient une participation de 70 %.

Global Petroleum Ltd - Société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et la Méditerranée - Déclare une perte avant impôts de seulement 3 164 USD au cours des six mois se terminant le 31 décembre, contre une perte de 695 619 USD l'année précédente. La perte du premier semestre reflète les dépenses d'exploration en cours en Namibie, où la société se concentre sur l'obtention d'un accord d'exploitation pour sa licence PEL0094. Le revenu s'élève à 305 799 USD pour la période, alors qu'il n'y avait eu aucun revenu au cours du second semestre 2022. Au 31 décembre, le solde de trésorerie de Global Petroleum était de 597 365 USD, contre 356 389 USD.

888 Holdings PLC - Société de paris sportifs et de jeux d'argent basée à Gibraltar, qui possède des marques telles que 888casino et William Hill - Accepte de vendre certains actifs américains B2C à Hard Rock Digital. Au début du mois de mars, 888 a déclaré qu'elle envisageait de se défaire de ses activités aux États-Unis et qu'elle avait l'intention de le faire d'ici à la fin de l'année 2024. Sa sortie des États-Unis réalisera un bénéfice annuel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 25 millions de livres sterling à partir de 2025, mais ajoute que la vente de ses actifs américains entraînera des coûts ponctuels de 40 millions de livres sterling. Mardi, 888 a déclaré qu'elle prévoyait de changer son nom en Evoke PLC, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de 2024, afin de "mieux refléter la force du modèle d'exploitation multimarques du groupe".

Iconic Labs PLC - Société de médias et de technologie basée à Londres - Ne déclare aucun revenu pour le semestre clos le 31 décembre, comme l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 5,5 millions de livres sterling à 270 131 livres sterling, ce qui, selon Iconic, reflète "l'annulation des soldes des créanciers qui ne sont plus dus et les règlements des créanciers dans le cadre de l'arrangement volontaire de l'entreprise", dont la société s'est retirée en octobre. Iconic indique qu'elle se concentre désormais sur "l'acquisition d'une société appropriée par le biais d'une reprise inversée". Iconic a signé un accord avec les propriétaires de ITS Holdings 2023 Ltd, pour l'acquisition de Style Fashion Ltd, mais ajoute qu'aucun accord contraignant n'a été conclu. Elle déclare que l'opération répond à ses "objectifs stratégiques de croissance à long terme et de valeur pour nos actionnaires".

India Capital Growth Fund Ltd - société d'investissement à capital fixe axée sur les entreprises indiennes - La valeur nette d'inventaire par action augmente de 29 %, passant de 140,06 pence en 2023 à 180,11 pence, soit une performance inférieure à celle de l'indice de référence S&P Midcap Total Return Index (38 %). En ce qui concerne l'avenir, il existe un "large consensus" sur le fait que le produit intérieur brut indien augmentera de 6 à 7 % par an au cours des prochaines années, ajoutant que l'économie indienne bénéficie d'un "environnement réglementaire favorable, d'infrastructures améliorées, de bilans d'entreprise sains et de politiques orientées vers un développement fondé sur l'investissement". Il ajoute que si la croissance précédente de l'Inde a été largement tirée par la consommation, la prochaine phase de croissance sera tirée par les investissements.

Arrow Exploration Corp - Société pétrolière et gazière basée à Calgary, Canada, axée sur des projets colombiens et canadiens - Confirme de fortes augmentations de la valeur actuelle nette de ses réserves 1P et de ses réserves 2P. Les estimations des réserves 1P ont augmenté de 57 % pour atteindre 5,29 millions de barils d'équivalent pétrole, grâce à la découverte du champ Carrizales Norte et au forage réussi du champ Rio Crave Este, tous deux en Colombie. La valeur actualisée nette de ses réserves 1P, actualisée à 10 %, s'élève à 134,88 millions USD. Les estimations des réserves 2P ont augmenté de 54 % pour atteindre 11,8 millions de bep, avec une VAN-10 de 280,22 millions USD. Les estimations des réserves 3P ont augmenté de 53 % pour atteindre 17,8 millions de bep, avec une VAN de 445,02 millions USD.

Microlise Group PLC - Fournisseur de technologie de logiciels en tant que services basé à Nottingham - Signe un contrat de 5 ans d'une valeur totale de 20 millions AUD, 10,3 millions GBP, avec WooliesX, qui fait partie de la chaîne de supermarchés australienne Woolworths Group Ltd. Ce contrat prévoit le déploiement de ses solutions pour optimiser les opérations de livraison à domicile de WooliesX. Le déploiement de ses services a déjà commencé, et le reste aura lieu en 2024, selon Microlise.

Genedrive PLC - Société de diagnostic moléculaire basée à Manchester - Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 238 000 GBP au cours des six mois précédant le 31 décembre, contre 21 000 GBP un an plus tôt. La perte avant impôts passe de 2,2 millions de GBP à 2,0 millions de GBP. La perte de base par action passe de 2,4 à 2,0 pence. La société ajoute qu'elle est en négociations "avancées" avec un groupe médical basé aux États-Unis pour soutenir une voie d'essai clinique pour son test pharmacogénétique MT-RNR1.

