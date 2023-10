(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

DCI Advisors Ltd - Société d'investissement immobilier basée à Londres - La valeur de l'actif net au 30 juin était de 10 pence par action, en baisse de 9,1% par rapport aux 11 pence au 31 décembre. La perte avant impôt au premier semestre s'est creusée à 3,5 GBP, contre 3,4 GBP l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société déclare que ses principaux objectifs sont de "rembourser les modestes emprunts de la société et, une fois qu'elle aura réservé des liquidités suffisantes à des fins de fonds de roulement, de distribuer le capital excédentaire aux actionnaires, bien qu'il soit trop tôt pour prédire quand la première distribution sera effectuée".

----------

Westminster Group PLC - Fournisseur londonien de services de sécurité pour les lieux sensibles tels que les ports, les aéroports et les bâtiments commerciaux - La perte avant impôts pour le premier semestre de l'année se réduit à 287 000 GBP, contre 787 000 GBP l'année précédente, le coût des ventes ayant diminué de 37 % pour atteindre 1,2 million de GBP. Les recettes ont chuté de 10 %, passant de 3,9 millions de livres sterling l'année précédente à 3,5 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise dit s'attendre à une croissance pour le reste de l'année 2023.

----------

nanosynth group PLC - Fabricant londonien de systèmes de surveillance et de sauvegarde numériques, anciennement connu sous le nom de Remote Monitored Systems - Ne publie pas ses résultats pour le premier semestre 2023 à la date limite du 30 septembre. La négociation des actions reste suspendue sur l'AIM. Prévoit de publier en même temps ses résultats annuels pour 2022 et ses résultats intermédiaires pour les six premiers mois de 2023.

----------

Future Metals NL - Société d'exploration basée à West Perth, axée sur le projet Panton de métaux du groupe du platine en Australie - La perte avant impôts pour l'exercice clos le 30 juin se creuse pour atteindre 7,3 millions de dollars australiens, ou 3,8 millions de livres sterling, contre 7,3 millions de dollars australiens l'année précédente, alors que les dépenses d'exploration augmentent de 63 % pour atteindre 4,9 millions de dollars australiens.

----------

Boston International Holdings PLC - Special purpose acquisition company - déclare avoir décidé de ne pas procéder à l'acquisition de Topic SA. Cette décision intervient après que la société ait demandé à être suspendue de la liste officielle en avril car elle était en discussions préliminaires avec les actionnaires de Topic SA pour l'acquisition de la totalité ou de la majorité du capital social émis de Topic en échange de l'émission de nouvelles actions de Boston Int. Topic est une société privée d'exploration et de production de pétrole et de gaz, constituée en Tunisie, qui détient des intérêts dans trois blocs de pétrole et de gaz au large et sur la terre ferme de Tunisie.

----------

GreenRoc Mining PLC - Prévoit une évaluation économique préliminaire pour le projet de graphite Amitsoq au Groenland et prévoit d'envoyer des échantillons de graphite à des exploitants potentiels au cours du dernier trimestre de l'année.

----------

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.