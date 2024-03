(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

UK Oil & Gas PLC - pétrole et gaz avec des actifs au Royaume-Uni et en Turquie - Le conseil du comté du West Sussex a refusé d'accorder un permis de construire au site de Broadford Bridge, qu'il détient à 100 %. "Bien que le projet géothermique envisagé soit tout à fait périphérique par rapport aux activités principales de la société dans le domaine du pétrole et du stockage d'hydrogène et qu'il ne soit pas important à l'heure actuelle, la société examinera plus avant sa position et dispose d'un délai de six mois pour déposer un recours si elle en décide ainsi", déclare UKOG.

SolGold PLC - Société d'exploration de cuivre et d'or axée sur l'Équateur - L'exploration trouve une "cible porphyrique significative" à El Cielto Norte dans l'actif Blanca-Nieves, en Équateur. La découverte est " plus étendue que le système Alpala " situé au sud de l'actif Cascabel. "Notre équipe est enthousiasmée par les perspectives générales du projet Blanca-Nieves, y compris le potentiel d'intégration future avec le projet Cascabel. L'opportunité à l'échelle du district renforce notre opinion selon laquelle l'exploitation minière a le potentiel de devenir un secteur important et multigénérationnel en Équateur ", déclare SolGold.

Marula Mining PLC - Société minière centrée sur l'Afrique - Signature d'un accord d'achat à long terme pour la mine de lithium et de tantale de Blesberg en Afrique du Sud avec le groupe de négoce de métaux, de minéraux et de matières premières énergétiques Fujax UK Ltd. L'accord porte sur le minerai et le concentré de spodumène de Blesberg. Les premières ventes débuteront en mai 2024 et se poursuivront ensuite sur une base mensuelle jusqu'au 31 décembre 2026, avec une option de prolongation de trois ans.

Andrada Mining Ltd - société d'exploitation de métaux technologiques axée sur des licences d'exploration en Namibie - La filiale Uis Tin Mining conclut un accord de financement de 175 millions de dollars namibiens, soit environ 7,3 millions de livres sterling, avec la Bank Windhoek Ltd. Si le financement est scellé, il remplacera les facilités bancaires actuelles d'Uis Tin, qui s'élèvent à 111,3 millions de NAD. "Le produit des facilités sera principalement affecté au fonds de roulement, aux initiatives de croissance stratégique et au remboursement des facilités existantes. Les détails sur l'utilisation des fonds sont présentés ci-dessous", précise M. Andrada.

Rockfire Resources PLC - Société d'exploration minière possédant des actifs en Australie et en Grèce - Les forages effectués sur le gisement de zinc de Molaoi, en Grèce, révèlent la présence de "zinc à haute teneur sous la ressource principale". RockFire déclare : "Les travaux de forage se poursuivent à Molaoi, et les observations des carottes font état d'une minéralisation en zinc visible dans les trous forés plus profondément que les forages historiques, ainsi que dans les trous forés au nord de la ressource. Les ressources sont susceptibles d'être étendues en profondeur et dans l'axe de la mine une fois que les analyses seront terminées au laboratoire."

Savannah Energy PLC - société d'énergie, avec des projets au Niger et au Nigeria - Conclusion d'accords pour l'acquisition d'une participation de 49 % dans Stubb Creek, au Nigeria. Savannah conclut des accords séparés avec Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corp et Jagal Ventures Ltd, en vue d'acheter 100 % de Sinopec International Petroleum Exploration & Production Co Nigeria Ltd. SIPEC Nigeria détient 49 % de Stubb Creek et Universal Energy Resources Ltd, filiale de Savannah, en est le propriétaire et l'exploitant à hauteur de 51 %. Savannah acquiert 75 % de SIPEC Nigeria auprès de Sinopec International pour un montant de 52 millions USD en espèces. Les 25 % restants seront achetés à Jagal pour 7,5 millions d'USD, également en espèces, plus 2 millions d'USD en paiement différé. Andrew Knott, directeur général, a déclaré : "Savannah reste déterminée à développer son activité principale au Nigeria par une combinaison d'acquisitions à valeur ajoutée et de projets organiques. C'est ce que reflète l'annonce de l'acquisition de SIPEC faite ce matin. Le prix de l'acquisition de base a été fixé conformément à nos critères de rendement escompté, et les projets de valorisation identifiés (projets de dégoulottage du pétrole et de vente de nouveau gaz à Accugas) devraient ajouter une valeur significative au champ de Stubb Creek au fil du temps."

Mortgage Advice Bureau Holdings PLC - courtier en hypothèques - Le chiffre d'affaires en 2023 augmente de 3,8 % pour atteindre 239,5 millions de livres sterling, contre 230,8 millions de livres sterling en 2022. Le bénéfice avant impôt diminue toutefois de 6,8 %, passant de 17,4 millions de livres sterling à 16,2 millions de livres sterling. Les frais administratifs augmentent de 30 %, passant de 36 millions de livres sterling à 46,7 millions de livres sterling. Le dividende final est maintenu à 14,7 pence par action, ce qui signifie que la distribution annuelle reste également inchangée à 28,1 pence. "Suite à la modeste amélioration des transactions vers la fin de l'année dernière, nous avons constaté un début très positif pour 2024 à la fois pour l'achat et le refinancement, y compris une reprise longtemps attendue de l'activité buy-to-let", déclare MAB. "Bien que l'environnement macroéconomique reste difficile à prévoir, nous sommes de plus en plus optimistes quant aux perspectives du groupe pour ce nouvel exercice, les transactions actuelles étant conformes aux attentes."

Gresham House Renewable Energy VCT 1 et Gresham House Renewable Energy VCT 2 PLC - sociétés de capital-risque - Les deux sociétés indiquent que leurs conseils d'administration et leurs conseillers poursuivent les discussions avec des acheteurs potentiels de leurs actifs solaires restants. En juillet, les actionnaires des deux sociétés ont voté une résolution spéciale visant à adopter une nouvelle politique d'investissement. En conséquence, les deux sociétés sont entrées dans une phase de liquidation gérée, cherchant à réaliser des investissements.

600 Group PLC - fabricant et distributeur de machines-outils, de composants de précision et de systèmes laser industriels basé dans le West Yorkshire (Angleterre) - annonce un chiffre d'affaires de 22,6 millions USD pour la période de 11 mois se terminant le 29 février, en baisse de 19 % par rapport à la même période de l'année précédente, et un affaiblissement de la marge brute, qui passe de 36,6 % à 34,6 %. 600 n'a pas encore conclu la vente de ses activités opérationnelles, toutes situées aux États-Unis. L'unité américaine reste en défaut de paiement sur une facilité de 5,5 millions de dollars expirée et entièrement utilisée auprès de la Bank of America. 600 ajoute : "Alors que les négociations se poursuivent avec des acquéreurs potentiels pour les activités d'exploitation, rien ne garantit qu'un accord satisfaisant sera conclu dans un délai raisonnable ou que les conditions d'une telle transaction permettront à la société de rembourser la facilité. En conséquence, la société envisage actuellement diverses alternatives, y compris la faillite et/ou la dissolution de ses filiales américaines en vertu des lois américaines. Les actions doivent être annulées le 2 avril, six mois après la date de suspension.

