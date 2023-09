(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Jersey Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière en amont axée sur le plateau continental britannique - La perte avant impôts au premier semestre 2023 se creuse pour atteindre 2,9 millions de livres sterling, contre 1,2 million de livres sterling l'année précédente, presque entièrement due à des changements dans les dépenses administratives. Andrew Benitz, directeur général, déclare : "Le premier semestre a été une période charnière dans l'histoire de l'entreprise. Avec la conclusion de l'accord d'amodiation avec Neo Energy, la solution de développement [Greater Buchan Area] et l'extension des licences couvrant la zone, nous disposons désormais d'une voie claire pour monétiser la base de ressources que nous avons constituée au cours des dernières années. Nous sommes encouragés par les progrès réalisés en collaboration par Nep et nous sommes impatients de finaliser les accords d'acquisition du [navire flottant de production, de stockage et de déchargement], de créer de la valeur supplémentaire en obtenant d'autres accords d'exploitation et de poursuivre les divers travaux nécessaires pour obtenir l'approbation du plan de développement du champ l'année prochaine".

Ecofin US Renewables Infrastructure Trust PLC - investisseur dans des actifs d'énergie renouvelable aux Etats-Unis - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin est de 91,8 cents US, en baisse par rapport aux 94,3 cents du 31 décembre. Le rendement total de la valeur liquidative pour le semestre clos le 30 juin est de 0,3 %, contre 1,1 % pour l'exercice clos le 31 décembre. Au premier semestre 2023, les pertes sur les investissements se sont creusées pour atteindre 2,1 millions USD, contre 1,8 million USD un an plus tôt, tandis que le bénéfice avant impôt est tombé à 429 000 USD, contre 1,5 million USD. Déclaration d'un dividende de 2,1 cents, avec pour objectif de verser 3,5 cents d'ici à 2023. Le président Patrick O'Donnell Bourke déclare : "Le premier semestre a été difficile pour votre fonds. À l'instar d'une grande partie du secteur des fonds d'investissement britanniques, le cours de l'action de RNEW s'est négocié avec une décote par rapport à la valeur liquidative... un certain nombre de facteurs clés continuent de créer des perspectives très favorables pour l'industrie américaine des énergies renouvelables, en particulier pour l'énergie solaire et éolienne... Alors que le pipeline d'opportunités d'investissement pour la société reste solide, nous sommes actuellement entièrement investis, et le gestionnaire d'investissement se concentre sur la gestion des actifs et les améliorations opérationnelles pour l'avenir prévisible."

Arecor Therapeutics PLC - Société de biotechnologie commerciale basée dans le West Sussex, en Angleterre - Au premier semestre 2023, la perte avant impôts se réduit à 4,8 millions de livres sterling, contre 5,2 millions de livres sterling un an plus tôt, grâce à des recettes qui ont plus que doublé, passant de 693 000 livres sterling à 1,7 million de livres sterling, et à des coûts de recherche et de développement qui ont chuté de 4,8 millions de livres sterling à 2,9 millions de livres sterling. Cette baisse a été partiellement compensée par le triplement des frais de vente, généraux et administratifs, qui sont passés de 1,6 million de livres sterling à 4,4 millions de livres sterling. Sarah Howell, directrice générale, déclare : "Nous avons réalisé de nouveaux progrès importants dans l'ensemble de l'entreprise pour réaliser notre ambition de transformer les soins aux patients en améliorant les médicaments thérapeutiques existants et, ce faisant, en construisant une société biopharmaceutique autonome importante... notre confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise est renforcée par les progrès importants réalisés par nos partenaires sous licence, ainsi que par les progrès réalisés dans le développement de notre portefeuille interne de produits propriétaires..... Nous attendons avec confiance de nouveaux progrès importants à court et à moyen terme pour réaliser nos ambitions à long terme pour le groupe."

World Chess PLC - Organisateur londonien de divertissements liés aux échecs, dont la ligue d'échecs Armageddon - Au premier semestre 2023, la perte avant impôts s'est creusée à 2,3 millions d'euros, contre 884 850 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires passe de 2 millions d'euros à 1,2 million d'euros, tandis que les dépenses administratives passent de 1,4 million d'euros à 2 millions d'euros. Pour ce qui est de l'avenir, World Chess affirme que "de multiples sources de revenus sont en train de se développer". Elle pense que le produit de jeu d'échecs FIDE Online Arena attirera un nombre croissant d'utilisateurs au cours des prochains mois et jusqu'en 2024. Le directeur général, Ilya Merenzon, ajoute : "Cette période a changé la donne pour World Chess. Notre entrée sur le marché principal de la Bourse de Londres a été un événement décisif, attirant au passage de nouveaux investisseurs qui ont manifesté un soutien sans faille à nos projets.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

